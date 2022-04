Verlachte Marvel-Reihe: Tom Hardy kriegt noch eine Chance auf richtig guten Venom-Film

Die Venom-Filme mit Tom Hardy haben überwiegend schlechte Kritiken eingefahren, sind an den Kinokassen jedoch sehr erfolgreich. Nun hat Sony die Arbeit an der Marvel-Fortsetzung Venom 3 verkündet.

Sony setzt alles daran, um sein eigenes Marvel-Universum auszubauen. Vor wenigen Wochen startete Morbius in den Kinos und stellte uns den von Jared Leto verkörperten Vampir vor. Für 2023 stehen die Kinostarts von Kraven the Hunter mit Aaron Taylor-Johnson und Madame Web mit Dakota Johnson auf dem Plan.

Das Kernstück des Franchise ist ein anderer Antiheld: Venom. Schon zwei Mal wurde er von Tom Hardy auf der großen Leinwand verkörpert, zuletzt in Venom: Let There Be Carnage. Dazu kommt ein kurzer Cameo im Multiversums-Abenteuer Spider-Man: No Way Home. Nun hat Sony die Fortsetzung seines Marvel-Flaggschiffs verkündet.

Grünes Licht für Marvel-Fortsetzung Venom 3 mit Tom Hardy

Wie Variety berichtet, war Venom 3 Teil einer Präsentation bei der CinemaCon, bei der große Studios und Verleiher kommende Filme für Kinobetreibende vorstellen. Hardy erhält eine weitere Chance, sein zügelloses Marvel-Monster auszubauen. Der erste Teil hat 856 Millionen US-Dollar und der zweite Teil 502 Millionen US-Dollar eingespielt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Venom 2 schauen:

Venom: Let There Be Carnage - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn ein deutlicher Rückgang beim Einspielergebnis von Venom: Let There Be Carnage zu verzeichnen ist, gehört die Reihe nach wie vor zu den profitabelsten Sony-Projekten. Beide Venom-Filme kosteten dem Studio rund 110 US-Dollar in der Entstehung. Sony konnte letztes Jahr jedoch noch einen weiteren Hit verzeichnen.

Auch ein neuer Ghostbusters-Film ist bei Sony in Arbeit

Ghostbusters: Legacy spülte bei einem Budget von 75 Millionen US-Dollar über 200 Millionen US-Dollar weltweit in die Kinokassen. Auf der CinemaCon verkündete das Studio, dass sich auch hier eine Fortsetzung in Arbeit befindet. Wann Ghostbusters: Legacy 2 in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest. Gleiches gilt für Venom 3.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Welche Hoffnungen habt ihr für Venom 3 mit Tom Hardy?