Verlogenes Biopic über Michael Jackson: Michael erzählt nur die halbe Geschichte und Jaafar Jackson kann es nicht retten

Das Leben von Michael Jackson wurde als Biopic verfilmt – zumindest teilweise. Ob sich der kontrovers besprochene Musikfilm mit Blockbuster-Ansage lohnt, lest ihr in diesem Film-Check.

Michael Jackson war nicht nur einer der größten und erfolgreichsten Musiker aller Zeiten, der als King of Pop in die Geschichte einging. Er war auch ein extrem komplizierter Mann mit einer vielschichtigen Lebensgeschichte, die viele Licht- und Schattenseiten beinhaltet hat. Wie also verfilmt man dieses Leben, ohne die Realität zu verzerren? Die Antwort darauf könnte lauten: am besten gar nicht. Aber so funktioniert die Unterhaltungsindustrie nicht.

Michael Jacksons Leben wurde verfilmt, das Biopic heißt Michael und startet am 22. April 2026 in den deutschen Kinos. Jacksons eigener Neffe Jaafar Jackson schlüpft in die Titelrolle seines verstorbenen Onkels und erweckt ihn in 127 Minuten auf der großen Leinwand unter der Regie von Antoine Fuqua (Training Day) wieder zum Leben. Dabei kommt ein eingängiger Greatest-Hits-Blockbuster im Stile von Bohemian Rhapsody für die breite Masse heraus, der genauso zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Hinter der Fassade bleibt er jedoch so blutleer wie verlogen.

Michael Jackson-Biopic streicht das halbe Leben: Vom gequälten Underdog zum King of Pop

Michael wächst mit seiner Familie im kleinen Gary, Indiana auf. Schon früh zeigt sich sein unvergleichliches Gesangs- und Tanztalent, in dem sein Vater Joseph die ganz große Goldgrube sieht. Er gründet aus seinen Söhnen die Musikgruppe Jackson Five, in der der kleine Michael als stimmgewaltiger Frontsänger fungiert, und drängt sie zu Auftritten und Aufnahmen, anstatt ihnen eine normale Kindheit mit Freundschaften unter Gleichaltrigen und Schule zu gewähren.

Michael flüchtet sich abseits des Rampenlichts in Fantasiewelten wie das Nimmerland aus Peter Pan und legt sich eine Reihe an Haustieren zu, die seine besten Freunde werden. Doch je älter er wird und je mehr sich seine einzigartige Kreativität herauskristallisiert, hegt er den Wunsch, sich von den Zwängen seines herrischen Vaters zu befreien. Als er mit seinem Solo-Album Thriller monumentale Erfolge feiert, sieht er endlich die Chance, die Jackson Five hinter sich zu lassen.

Seht hier den Trailer zu Michael:

Michael - Trailer (Deutsch) HD

Schon seit der Ankündigung im Jahr 2022 ist die Entstehung des Biopics von Kontroversen durchzogen. Ursprünglich hätte der Film bereits vor einem guten Jahr in den Kinos anlaufen sollen. Aufgrund von kostspieligen Nachdrehs musste der Start verschoben werden.

Das ursprüngliche Ende des Films hätte sich wohl mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Jackson befasst, welche ab 1993 immer wieder von verschiedenen Kindern und ihren Eltern gegen den Musiker erhoben wurden. Jackson wurde 2005 von den bisherigen Anklagen freigesprochen, nach seinem Tod im Jahr 2009 wurden hingegen neue Vorwürfe laut. Stattdessen endet der Film im zeitlichen Verlauf jetzt sehr viel früher: im Jahr 1988 und umgeht das unangenehme Thema komplett.

Damit erzählt Michael nur einen Bruchteil aus Michael Jacksons Leben und legt den Fokus auf seinen kometenhaften Aufstieg in der Musikbranche und seinen komplizierten familiären Hintergrund, der erklären soll, warum er zu dem Menschen geworden ist, der er war. Der Film zeigt uns Michael als talentierten und sensiblen jungen Mann, der vor Kreativität nur so übersprudelt, der neugierig ist, die Natur und Tiere liebt, ein Herz für Kinder in Not hat und im Innern vor allem eines war: einsam.

Trotz eines großartigen Jaafar Jackson: Michael bleibt zu einseitig und oberflächlich

Ein tragischer Underdog also, ein missverstandenes Genie, das jahrzehntelang unter dem psychischen und physischen Missbrauch seines Vaters gelitten hat und der nie eine eigene Kindheit haben durfte. Man kommt in Michael nicht umhin, mit dem jungen Mann mitzufühlen, mitzuleiden und ihm zu wünschen, dass er es endlich schafft, auf eigenen Beinen zu stehen. Dem Film gelingt das durch zahlreiche Szenen, in denen der kleine Michael von seinem von Colman Domingo erschreckend eindringlich gespielten Vater geschlagen wird, in denen er sich einsam in sein Zimmer zurückzieht oder in gleichermaßen absurd-komischen wie herzzerreißenden Szenen sein neuestes exotisches Haustier – sei es ein Schimpanse oder eine Giraffe – der Familie präsentiert.

Dazu gesellt sich ein systematischer Zusammenschnitt aus groß angelegten Gesangs- und Tanzeinlagen auf und abseits der Bühne, die zu einer Art Jukebox-Musical werden, wenn Jackson nach und nach die bekanntesten Hits der Jackson Five wie I Want You Back und später seine eigenen wie Thriller, Beat It oder Human Nature in voller Länge performt. Hier beeindruckt Jaafar Jackson mit der unverkennbaren Körpersprache und dem Tanzstil des Musikers, die er für die Rolle perfektioniert hat, gleichermaßen wie mit seinem eigenen Gesang, der für den Film mit dem von Michael Jackson gemischt wurde. In manchen Momenten vergisst man tatsächlich, dass man nicht Michael Jackson selbst zusieht, was wahrscheinlich das größte Kompliment an ein Biopic überhaupt ist.

Wenn die Jahre aber nur so vorbeirasen und der Film dem Publikum die größtmöglichen Meilensteine in Jacksons Leben als kurze Momentaufnahmen hinwirft, kann man zwar einerseits froh sein, dass der Film sich nicht noch mehr "Highlights" vorgenommen hat. Denn auch wenn Themen wie Jacksons immer häufigere Nasen-OPs oder dessen viel besprochene Hautkrankheit Vitiligo am Rande angerissen werden, bleibt der Film an zu vielen Stellen an der Oberfläche. So zeichnet Michael ein sehr einseitiges Bild des komplizierten Menschen hinter dem Musiktalent.

Am Ende geht man jedoch mit dem eindeutigen Gefühl aus dem Film, dass Michael Jackson ein bemitleidenswerter, aber großartiger Typ war, der in seinem Leben nie etwas falsch gemacht hat. Ob das das Bild ist, das man um Michael Jackson vermitteln sollte, hinterlässt einen extrem bitteren Beigeschmack. Auch das Versprechen des Films, dass Jacksons Leben in einem zweiten Teil weitererzählt wird, kann diesen Geschmack nicht neutralisieren. Denn in welche Richtung dieser zweite Teil gehen könnte, kann man sich jetzt schon umfangreich ausmalen, nachdem sich Teil 1 krampfhaft bemüht hat, Michael Jackson als Heiligen gegenüber Kindern zu porträtieren.

Mit großem Erfolg des Biopics ist trotzdem zu rechnen. Denn die schillernde Kunstfigur mit ihrem Musikerbe für die Ewigkeit schafft es bereits seit über 30 Jahren, die Schattenseiten mit ganz viel Glitzer zu übermalen.

Michael startet am 22. April 2026 im Kino.