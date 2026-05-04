Vernichtende Kritiken halten Michael nicht auf: Jetzt hat der Film noch eine Bestmarke geknackt

Auch die zweite Kinowoche seit Start lief für das Michael Jackson-Biopic triumphal. Neben einem starken Box-Office-Ergebnis ist der Film jetzt schon der zweiterfolgreichste seiner Art.

Als Film über die Lebensgeschichte eines der erfolgreichsten Musiker überhaupt ist Michael an den Kinokassen ein absoluter Gewinner. Nach dem Rekordstart setzt das Michael Jackson-Biopic seinen Siegeszug weiter fort. Auch in der zweiten Woche hat Michael kommerziell geglänzt und eine neue Bestmarke geknackt.

Michael hält sich auch in der zweiten Woche seit Start stark im Kino

Wie Deadline berichtet, konnte Michael mittlerweile weltweit gut 424 Millionen Dollar einspielen. Damit ist der Film hinter dem Freddy Mercury-Film Bohemian Rhapsody jetzt schon das zweiterfolgreichste Musiker-Biopic aller Zeiten.

Bemerkenswert ist laut Brancheninsider Scott Mendelson auch, dass Michael in den USA einen moderaten Box-Office-Rückgang von 44 Prozent sowie außerhalb der USA nur einen Abfall von 21 Prozent an Kinobesucher:innen hatte, was ein sehr starker Wert ist.

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In Deutschland hat der Film laut InsideKino am vergangenen Wochenende trotz frühsommerlicher Temperaturen sehr gute rund 385.000 Zuschauer:innen ins Kino gelockt. Damit bleibt das Biopic nach dem starken Neustart von Der Teufel trägt Prada 2 (geschätzt 622.000 Besucher:innen bis Sonntag) auch hierzulande ein regelrechter Kinomagnet.

Michael ist zum Start von negativen Kritiken begleitet worden. Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Film beispielsweise nur auf einen schwachen Wertungsschnitt von 39 Prozent. Als Kontrast hierzu verzeichnet der Publikumsscore deutlich höhere 97 Prozent. Das Presseecho hat auf den Erfolg des Biopics bislang also keine Auswirkungen.

Im Biopic von The Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua wird Michael Jacksons Aufstieg vom musikalischen Wunderkind zu einem der größten Popmusiker der Welt nachgezeichnet. Von den frühen The Jackson Five-Jahren unter der Aufsicht seines strengen Vaters Joseph über die Erfolge seiner Solokarriere mit dem Ausnahmealbum Thriller bis zur Bad-Tour in den 80ern endet Michael vor den ersten Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen den Künstler.