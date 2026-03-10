Versaute Miniserie erobert Netflix-Charts: Eine Affäre wird im Thriller zum gefährlichen Spiel

Seit kurzem streamt bei Netflix eine neue Miniserie, die sich schon in den Charts festgesetzt hat. Für die unterhaltsame Thriller-Story über eine folgenreiche Affäre braucht ihr nur vier Stunden Zeit.

Bei Netflix ist mal wieder Miniserien-Nachschub eingetroffen, der direkt fleißig gestreamt wird. In den Charts des Streamers hat es die neue Produktion Vladimir mit Stars wie Rachel Weisz (Die Mumie) und dem mutmaßlichen neuen Aragorn-Darsteller Leo Woodall schon auf Platz 5 geschafft. Hier erfahrt ihr, was euch in der unterhaltsamen Erotik-Thriller-Serie erwartet.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in der Miniserie Vladimir

Die neue Netflix-Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Julia May Jonas aus dem Jahr 2022, den die Autorin als Showrunnerin selbst adaptiert hat. An einem kleinen College an der US-amerikanischen Westküste unterrichtet die Literaturprofessorin M (Weisz), die schon lange eine offene Beziehung mit ihrem Ehemann John (John Slattery) führt.

Während ihm eines Tages ein Verfahren droht, da er länger eine Affäre mit einer Studentin gehabt haben soll, trifft M auf den 20 Jahre jüngeren Kollegen Vladimir Vladinski (Woodall), der ihr förmlich den Verstand raubt.



Vladimir besteht aus acht Folgen, die jeweils nur ca. 30 Minuten lang sind. Die neue Netflix-Miniserie dauert insgesamt also nur rund vier Stunden und lässt sich somit bequem an einem Nachmittag oder Abend durchbingen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 10. März 2026):

Weisz ist ungemein witzig, während sie mit ihrer Schwärmerei und den damit verbundenen Lebenskrisen zu kämpfen hat. Der Stil der Serie ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig – die vierte Wand wird durchbrochen, Weisz spricht durchgehend direkt in die Kamera und verwendet dabei mitunter eine etwas gestelzte, fast schon theatralische Sprache. Doch schon bald hat man sich daran gewöhnt. Man könnte es als Fleabag für Fünfzigjährige bezeichnen.

Beim US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt Vladimir auf einen soliden Kritikenschnitt von 71 Prozent. In ihrer Review für The Telegraph schreibt Anita Singh unter anderem:

