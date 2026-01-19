Versaute Version von Harry Potter lässt Fans ausflippen – mit Stranger Things-Star und Jason Momoa als Hagrid (!)

Stranger Things-Star Finn Wolfhard und Jason Momoa haben für die US-Comedy-Show SNL Harry Potter und eine der aktuell beliebtesten HBO-Serien zusammengebracht.

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Wochen bei Netflix gelaufen und Finn Wolfhard hat offenbar bereits alle Hände voll zu tun. Am Wochenende war er in der US-Show Saturday Night Live zu Gast, wo er einen ganz besonderen Sketch debütierte. Darin war er an der Seite von Jason Momoa und Ben Marshall zu sehen, die eine etwas andere Version von Harry Potter präsentierten, als wir sie aus den beliebten Kinofilmen der 2000er in Erinnerung haben. Sie nahmen sich einen der aktuell größten Serien-Hypes zum Vorbild.

Heated Wizardry: Stranger Things-Star Finn Wolfhard bringt versautes Harry Potter zu SNL

Der Sketch zeigt den "Trailer" zu einer fiktionalen HBO-Serie, die zwei der wohl am meisten besprochenen Titel des Senders zusammenbringt: Die Harry Potter-Serie und Heated Rivalry. Letztere ist eine kanadische Serie über zwei Profi-Hockeyspieler, die in der Öffentlichkeit miteinander konkurrieren, eigentlich jedoch eine Affäre haben. Da es keine geouteten Hockeyspieler in der Liga gibt, müssen sie ihre Beziehung geheim halten. Die Serie geht seit Wochen unter anderem für ihre expliziten Sexszenen viral, auf die im SNL-Sketch angespielt wird.

Darin befinden sich Harry (Wolfhard) und Ron (Marshall) in einer Beziehung und kommunizieren hauptsächlich durch versaute Witze. In einer Szene treffen sie im Flur von Hogwarts auf Hagrid, der von niemand anderem als Aquaman-Star Jason Momoa verkörpert wird. Der verkündet gerade heraus: "Du bist ein Homo, Harry." Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiterhin sind in dem Sketch James Austin Johnson als Severus Snape, Chloe Fineman als Hermine, Ashley Padilla als Professor McGonagall und Kenan Thompson als Alastor Moody zu sehen.

Statt Heated Wizardry: Die Harry Potter-Serie und Heated Rivalry kommen zu HBO Max

Auch wenn Heated Wizardry leider nicht in Serienform erscheinen wird, dürfen sich Fans auf die beiden großen Vorbilder bei HBO Max freuen. Die Harry Potter-Serie befindet sich aktuell in Produktion und soll 2027 bei dem Streamingdienst erscheinen, der vor wenigen Tagen erst in Deutschland gestartet ist.

Schon in wenigen Wochen werden wir hierzulande endlich in den Genuss des Serien-Hypes Heated Rivalry kommen. Dessen 1. Staffel startet in Deutschland am 6. Februar 2026.

