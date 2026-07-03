Versehentlich ausgeplaudert: Kaulitz-Brüder verraten exklusiv neuen Song von Tokio Hotels neuem Album

Nicht mehr lange, dann erscheint das neue Album von Tokio Hotel. Vorab ließen sie es sich nicht nehmen, in einem Gespräch mit Moviepilot bereits zumindest den Namen eines Songs zu leaken.

Bei den Kaulitz-Brüdern ist aktuell viel los. Die neue Staffel von Kaulitz & Kaulitz wurde angekündigt, sie wurden als Moderatoren-Duo für Wetten, dass..? angeheuert und sind auch Sprecher im neuen Animationsfilm Minions & Monster. Da vergisst man gerne schnell, dass die beiden auch noch zu der Band Tokio Hotel gehören. Im Interview mit Moviepilot plauderten die beiden jetzt exklusiv den Namen eines neuen Songs aus.



Kaulitz-Brüder sind bei Minions & Monster als Sprecher dabei

Aktuell sind Bill und Tom Kaulitz als Synchronsprecher in Minions & Monster zu hören. Passend dazu hat Moviepilot die Geschwister interviewt und sie mit einer spaßigen Challenge konfrontiert.

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Die Aufgabe der Kaulitz-Brüder war es, passenden Songs von Tokio Hotel zu den mal lustigen oder mal fragwürdigen Instagram-Storys der Minions zuzuordnen. Als ihnen beispielsweise ein Bild von drei Minions gezeigt wird, die ein grünes Monster umzingeln, wählt Tom Kaulitz dafür den Song California Nights, den die Band kürzlich veröffentlicht hat.



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Kaulitz-Geschwister verraten Songs vom neuen Album

Als den Musikern das Bild eines Minions mit vollem Bananen-Mund gezeigt wird, hat Tom sofort einen Einfall. Er zögert jedoch, da der Song von ihrem neuen Album stammt. Nachdem Tom seinem Bruder den Titel ins Ohr geflüstert hat, erwidert dieser: "Spoiler doch!"



Tom zögert kurz, lenkt dann aber doch ein. Bill Kaulitz verrät schließlich den Titel des ominösen Songs: Shout to the Universe. "Ein brandneues Lied vom kommenden Album", ergänzt Tom. Wie das Stück klingt, behalten die beiden jedoch noch für sich. Davon können sich die Fans im Herbst selbst ein Bild machen, wenn das Album Encore erscheint.

