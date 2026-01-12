Versteckter Sci-Fi-Geheimtipp bei Amazon Prime: Die Story über eine nukleare Apokalypse ist so spannend, dass es kaum auszuhalten ist

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr einen nicht so bekannten Kultfilm entdecken, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Der extrem spannende Streifen mixt romantische Gefühle mit apokalyptischer Endzeitpanik.

Erst vor wenigen Monaten hat der Netflix-Thriller A House of Dynamite von Meisterregisseurin Kathryn Bigelow den drohenden Beginn eines Dritten Weltkriegs in Filmform entfacht. Das nervenzerreißende Szenario mit Echtzeit-Intensität wurde immer wieder aus neuen Perspektiven wiederholt, um die Anspannung ins Unerträgliche zu steigern.

Ein anderer Film, der ebenfalls nukleare Endzeitstimmung versprüht, erschien bereits Ende der 80er und ist viel unbekannter als A House of Dynamite. Mit seinem genialen Ansatz, zwei grundverschiedene Genres zu kombinieren, hat der überragende Nacht der Entscheidung – Miracle Mile aber viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Zum Glück könnt ihr ihn jetzt ganz einfach bei Amazon Prime im Abo streamen.

Sci-Fi-Geheimtipp bei Amazon Prime: Darum geht es in Miracle Mile

Der Film von Regisseur Steve De Jarnatt beginnt damit, dass sich der Musiker Harry (Anthony Edwards) und die Kellnerin Julie (Mare Winningham) in Los Angeles ineinander verlieben. Nachdem er ihr verspricht, sie um Mitternacht nach ihrer Schicht abzuholen, verschläft Harry jedoch aufgrund eines Stromausfalls, der seinen Wecker kurzfristig außer Betrieb setzt.

Vor dem Diner nimmt er dreieinhalb Stunden verspätet schließlich einen Anruf in einer Telefonzelle entgegen, bei dem ihm ein junger Mann am anderen Ende der Leitung panisch verkündet, dass eine Rakete auf dem Weg nach LA sei und in 70 Minuten der Nuklearkrieg ausbrechen würde.

Miracle Mile ist ein romantischer Endzeitfilm, wie ihr ihn garantiert noch nicht gesehen habt

Filme über beklemmende Endzeitstimmung gibt es viele, aber kaum einer kommt so originell und überraschend daher wie Miracle Mile. Das romantische Kennenlernen von Harry und Julie, die sich in den berühmten Asphaltgruben La Brea Tar Pits erstmals begegnen, entfaltet sich wie ein leicht kitschiger 80s-Liebesfilm. Die Musikuntermalung der deutschen Elektro-Pioniere Tangerine Dream kommt zunächst verträumt und gefühlvoll daher, doch schon wenig später klingt der Miracle Mile-Score mit seinen pulsierenden Synthesizern mehr wie aus den furchterregendsten John Carpenter-Filmen.

Zu diesem Zeitpunkt, wenn im Film knapp 15 bis 20 Minuten vergangen sind, hat De Jarnatt diese Reise durch eine Nacht in Los Angeles in ein apokalyptisches Pulverfass verwandelt. Während nicht klar ist, ob der drohende Nuklearanschlag ernstzunehmend oder nur das Hirngespinst eines Wahnsinnigen ist, ticken die 70 Minuten des Countdowns praktisch in Echtzeit neben dem Film mit.

Miracle Mile wird ab da zur rastlosen Jagd nach einem Fluchtweg, um irgendwo aus der Stadt zu entkommen, während Harry in einer absurden, furchteinflößenden oder brutalen Situation nach der anderen weiterhin auf der Suche nach seiner großen Liebe Julie ist. Ob De Jarnatts Werk, das mit nur knapp 4 Millionen Dollar Budget erstaunlich mitreißend realisiert wurde, nun mehr apokalyptischer Liebesfilm oder romantischer Endzeitfilm ist, darf jeder für sich selbst entscheiden.

Am Ende macht genau dieser skurrile Mix aus romantischer Lovestory und unglaublich fesselndem Endzeit-Thriller bis zum unfassbaren Finale aus Miracle Mile einen Ausnahmefilm, der leider noch immer ein kleines Kultfilm-Dasein fristet.

Nacht der Entscheidung – Miracle Mile streamt mit dem englischen Originalton und wahlweise englischen Untertiteln im Amazon Prime-Abo.

