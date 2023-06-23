"Das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte": Der verstörendste Jennifer Lawrence-Film hat den Star selbst traumatisiert

Durch Die Tribute von Panem ist Schauspielerin Jennifer Lawrence berühmt geworden, doch eine ganze andere Filmrolle verlangt ihr viel mehr ab. Erfahrt hier, welcher Film sie verstört hat.

Jennifer Lawrence ist bekannt für ihre leichtherzige und witzige Art, doch ihre Rollen sind das meistens nicht. Ein Film sticht hier hervor, der besonders verstörend ist. Bei mother! handelt es sich um eine Mischung aus Fantasy, Horror und Psycho-Drama.

Der Film ist von Darren Aronofsky wie ein einziger Albtraum inszeniert, der von Minute zu Minute unerträglicher wird. 2017 feierte mother! auf dem Toronto International Film Festival seine Premiere. Damals gewährte Lawrence einen Blick hinter die anstrengenden Kulissen.

Für Jennnifer Lawrence war der Dreh von mother! eine große Herausforderung

Wie Popsugar festhielt, war der Dreh von mother! eine kräftezehrende Angelegenheit. Lawrence nennt die Erfahrung "schmerzhaft" und verrät die Szene, die ihr am meisten zu Schaffen gemacht hat:

Es war die Szene, in der ich überrascht aufwachte und nach unten rannte … das war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte. Es war schrecklich und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen solchen Film machen würde.

Hier könnt ihr den Trailer zu mother! schauen:

Mother! - Trailer (Deutsch) HD

Wenn man sich den Film anschaut, kann man diese Reaktion nachvollziehen. Darren Aronofsky inszeniert mother! als schwindelerregendes Ereignis und macht dabei keine Gefangenen. Auf ein bizarres Bild folgt das nächste, bis man sich am Ende verloren hat in einem Labyrinth aus furchteinflößenden Begegnungen.

mother! spaltet nicht nur Jennifer Lawrence

Aronofsky ist neben mother! auch für andere verstörende Regiearbeiten wie der Drogen-Alptraum Requiem for a Dream und der Psychothriller Black Swan verantwortlich. Mother! kann hier nochmal eine ganze Schippe drauflegen. Bei der Kritik kam das weitgehend gut an, beim Publikum eher durchwachsen. Die Moviepilot-Community gibt mother! nur eine eher schwächere 6,4 von 10 Punkten. Jennifer Lawrence selbst findet diese Spaltung gut, wie sie 2017 EW erklärte:

Die Leute, die ihn lieben, lieben ihn und wollen ihn noch mal sehen. Die Leute, die ihn nicht mögen, verachten ihn vollkommen. Es gibt keinen Mittelweg. Wir wussten, dass er spalten wird. Das ist es, was so aufregend ist - jeder wird etwas fühlen. [Der Film] wird eine Diskussion anstoßen. Er wird eine Kontroverse entfachen. Niemand wird ihn verlassen, ohne irgendwas mitzunehmen.

Wenn ihr nun auch auf diese verstörende Reise gehen wollt, zu der alle etwas zu sagen haben, müsst ihr den Film. Beispielsweise bei Prime Video, dem Sky Store, Apple TV oder MagentaTV könnt ihr ihn für 2,99 bzw. 3,99 Euro ausleihen.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.