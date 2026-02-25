Warum The Madison keine Yellowstone-Serie ist, obwohl sie sich so anfühlt

Drei Jahre lang haben wir geglaubt, dass die neue Serie The Madison Teil des von Taylor Sheridan geschaffenen Yellowstone-Universums wird. Doch jetzt kam alles ganz anders.

Yellowstone ist eines der größten Serien-Franchises der Geschichte und macht gefühlt die Hälfte des Streaming-Katalogs von Paramount+ aus. Selbst der unerwartete Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner konnte die seit 2018 laufende Western-Saga nicht zu Fall bringen. Inzwischen existieren drei Spin-offs: 1883, 1923 und Marshals.

Und dann wäre da noch The Madison – ein Verwandter von Yellowstone, dessen 6 Folgen vor Kurzem zu Paramount+ kamen.

The Madison ist keine Yellowstone-Serie, weil es keine Verbindung zu den Duttons gibt

Vor drei Jahren wurde das Projekt erstmals erwähnt. Damals mit der Schlagzeile, dass es sich um einen weiteren Yellowstone-Ableger von Taylor Sheridan handelt. Der kreative Kopf hinter der Saga ist einer der produktivsten Serienmacher Hollywoods und hat bei Paramount+ auch weitere Erfolge wie Tulsa King und Landman gelauncht.

Niemand hat daran gezweifelt, dass er nebenbei auch noch eine neue Yellowstone-Serie geschrieben hat. Wie sich allerdings kurz vor der Veröffentlichung im Februar herausstellte, handelt es sich bei The Madison um ein völlig eigenständiges Projekt, das keinerlei Verbindung zum Dutton-Clan aufweist. Paramount+ klärte die Sache zur Veröffentlichung des Trailers auf:

The Madison ist kein Spin-off von Yellowstone. The Madison ist eine eigenständige neue Serie. Die Familie Clyburn, die im Mittelpunkt der Serie steht, hat keine Verbindung zu den Duttons oder dem Stammbaum der Duttons.

Diesen Twist hat vermutlich niemand kommen sehen. Seit Ankündigung der Serie wurde The Madison als Yellowstone-Projekt umschrieben. Nicht zuletzt spielt ein Teil der Serie ebenfalls im US-Bundesstaat Montana, wo die Clyburn-Familie ihre Wurzeln hat. Der andere Teil entführt uns in die Straßen von New York.



The Madison ist trotzdem der perfekte Yellowstone-Ersatz

Angeführt werden die Clyburns von Stacy (Michelle Pfeiffer) und ihrem Ehemann Preston (Kurt Russell). Dazu gesellen sich zwei erwachsene Kinder: Abigail (Beau Garrett) und Paige (Elle Chapman). Paige ist mit Russell McIntosh (Patrick J. Adams) verheiratet. Außerdem spielt Lost-Star Matthew Fox Prestons Bruder Paul.

Die Yellowstone-Parallelen liegen auf der Hand. Wir haben es wieder mit einem ganzen Clan zu tun, der noch dazu von äußerst namhaften Schauspieler:innen verkörpert wird. Sheridan-Fans dürften also so oder so auf ihre Kosten kommen. Selbst Nicht-Yellowstone-Serien tragen fraglos die unverkennbare Handschrift des vielbeschäftigten und kompromisslosen Serienmachers.

Seit dem 21. März 2026 könnt ihr alle 6 Episoden von The Madison bei Paramount+ streamen. Und wenn ihr trotzdem eine neue Yellowstone-Serie sehen wollt, müsst ihr nicht verzagen. Mit Marshals läuft derzeit das jüngste Spin-off.