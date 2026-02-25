Verwirrung um neue Yellowstone-Serie aufgeklärt: Sie gehört gar nicht zu dem Western-Universum

Drei Jahre lang haben wir geglaubt, dass die neue Serie The Madison Teil des von Taylor Sheridan geschaffenen Yellowstone-Universums wird. Doch jetzt kommt alles ganz anders.

Yellowstone ist eines der größten Serien-Franchises der Geschichte und macht gefühlt die Hälfte des Streaming-Katalogs von Paramount+ aus. Selbst der unerwartete Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner konnte die seit 2018 laufende Western-Saga nicht zu Fall bringen. Inzwischen existieren drei Spin-offs: 1883, 1923 und Marshals.

Und dann wäre da noch The Madison.

Ist The Madison wirklich eine Yellowstone-Serie?

Vor drei Jahren wurde das Projekt erstmals erwähnt. Damals mit der Schlagzeile, dass es sich um einen weiteren Yellowstone-Ableger von Taylor Sheridan handelt. Der kreative Kopf hinter der Saga ist einer der produktivsten Serienmacher Hollywoods und hat bei Paramount+ auch weitere Erfolge wie Tulsa King und Landman gelauncht.

Niemand hat daran gezweifelt, dass er nebenbei auch noch eine neue Yellowstone-Serie geschrieben hat. Wie sich nun herausstellt, handelt es sich bei The Madison jedoch um ein völlig eigenständiges Projekt, das keinerlei Verbindung zum Dutton-Clan aufweist. Paramount+ klärt die Sache zur Veröffentlichung des Trailers auf:

The Madison ist kein Spin-off von Yellowstone. The Madison ist eine eigenständige neue Serie. Die Familie Clyburn, die im Mittelpunkt der Serie steht, hat keine Verbindung zu den Duttons oder dem Stammbaum der Duttons.

Diesen Twist hat vermutlich niemand kommen sehen. Seit Ankündigung der Serie wurde The Madison als Yellowstone-Projekt umschrieben. Nicht zuletzt spielt ein Teil der Serie ebenfalls im US-Bundesstaat Montana, wo die Clyburn-Familie ihre Wurzeln hat. Der andere Teil entführt uns dafür in die Straßen von New York.

Angeführt werden die Clyburns von Stacy (Michelle Pfeiffer) und ihrem Ehemann Preston (Kurt Russell). Dazu gesellen sich zwei erwachsene Kinder: Abigail (Beau Garrett) und Paige (Elle Chapman). Paige ist mit Russell McIntosh (Patrick J. Adams) verheiratet. Außerdem spielt Lost-Star Matthew Fox Prestons Bruder Paul. Wir haben es also wieder mit einem ganzen Clan zu tun.

Die Yellowstone-Parallelen liegen auf der Hand. Nun wissen wir aber, dass The Madison nichts mit dem Western-Hit zu tun hat. Sheridan-Fans dürften aber so oder so auf ihre Kosten kommen. Selbst Nicht-Yellowstone-Serien tragen fraglos die unverkennbare Handschrift des vielbeschäftigten und kompromisslosen Serienmachers.

Wann startet The Madison bei Paramount+?

Die 1. Staffel von The Madison umfasst insgesamt sechs Episoden, die in zwei Hälften bei Paramount+ veröffentlicht werden:

The Madison Folge 1-3 erscheint am 14. März 2026

The Madison Folge 4-6 erscheint am 21. März 2026

Und wenn ihr trotzdem eine neue Yellowstone-Serie sehen wollt, müsst ihr nicht verzagen. Mit Marshals geht bereits am 2. März 2026 das jüngste Spin-off an den Start.