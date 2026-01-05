Viel besser als Nur für dein Leben: Das ist die mit Abstand am besten bewertete Harlan Coben-Serie bei Netflix

Die neue Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben hat bei Netflix sofort die Chart-Spitze erobert. Hier erfahrt ihr, welche Adaption aus dem Krimiuniversum des Autors ihr unbedingt auch streamen solltet.

Bei Netflix ist mittlerweile schon ein großes Harlan Coben-Universum entstanden. Die Bücher des Krimiautors wurden in verschiedenen Ländern zu Serien adaptiert und bei dem Streamer veröffentlicht. Jüngst ist die neue Coben-Serie Nur für dein Leben erschienen, die direkt Platz 1 der Netflix-Charts erobert hat und zum besten Start des Streamers 2026 wurde. Falls ihr mit den acht Folgen schon durch seid und mit der bestbewerteten Serie aus dem Krimikosmos von Netflix weitermachen wollt, seid ihr hier genau richtig.

Die am besten bewertete Harlan Coben-Serie bei Netflix ist nicht Nur für dein Leben

Wenn wir nach den höchsten Bewertungen der Moviepilot-Community gehen, landet die spanische Adaption Kein Friede den Toten mit 7,7 von 10 Punkten deutlich auf dem ersten Platz der am besten bewerteten Harlan Coben-Serien.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Kein Friede den Toten schauen:

Kein Friede den Toten -S01 Trailer (Deutsch) HD

Kein Friede den Toten basiert auf dem Coben-Roman The Innocent. Darin ist der Streit zwischen Hauptfigur Mateo Vidal (Mario Casas) und einem anderen Mann so stark eskaliert, dass dieser gestorben ist und Mateo dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Neun Jahre später lebt der Protagonist wieder in Freiheit und führt eine glückliche Ehe mit seiner schwangeren Frau Olivia (Aura Garrido). Eines Tages erhält Mateo jedoch einen rätselhaften Anruf von Olivia und gerät erneut ins Fadenkreuz einer Ermittlung, die von der Polizeikommissarin Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) geleitet wird.

Kein Friede den Toten besteht als Miniserie aus acht Folgen, die jeweils zwischen 49 und 71 Minuten lang sind.

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Diese Harlan Coben-Serie lohnt sich auch

Für einen umfassenden Überblick über das Coben-Verse bei Netflix und welche Serien sich wirklich lohnen, haben wir ein Coben-Ranking erstellt für euch. Die hinteren Plätze könnt ihr ignorieren und den vordersten Platz kennt ihr schon. Außerdem lohnt sich für alle Thriller-Fans noch die Miniserie Ich schweige für dich mit Richard Armitage. Es ist die einzige andere Coben-Adaption, die es auf einen Schnitt über 7.0 schafft. Sie steht aktuell bei einer hohen 7.4.

Dieser Artikel wurde erstmals zum Netflix-Start von Suche mich nicht Anfang 2026 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.