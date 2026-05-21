Viel spannender als Ghost War: Der beste Jack Ryan-Film ist absoluter Thriller-Kult

Wer nach Jack Ryan: Ghost War Thriller-Nachschub will, muss nicht lange suchen: Den besten Film mit Tom Clancys Agent gibt es ebenfalls im Stream.

Jack Ryan ist zurück. Der wohl bekannteste Held aus Tom Clancys Romanwerk steht mittlerweile im Mittelpunkt zahlreicher Filme, als deren neuester nun Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War bei Amazon Prime Video erschienen ist. Viele Fans werden sich auf die Rückkehr von John Krasinskis CIA-Spion gefreut haben, aber nicht alle sind vom Resultat begeistert. Wer Nachschub will, sollte zum ersten und besten Jack Ryan-Film greifen: Jagd auf Roter Oktober streamt aktuell bei WOW.

Das Thriller-Meisterwerk Jagd auf Roter Oktober startete die Jack Ryan-Reihe im Kino

Jagd auf Roter Oktober spielt Mitte der 1980er Jahre im Kalten Krieg: Der russische Kapitän Marko Ramius (Sean Connery) lenkt das modernste U-Boot der Sowjet-Flotte überraschend in Richtung der amerikanischen Ostküste. Es ist nahezu unmöglich zu orten und trägt Atomwaffen. Will Ramius die USA attackieren – oder überlaufen?

Schaut hier den Trailer zu Jagd auf Roter Oktober:

Jagd auf Roter Oktober - Trailer (Deutsch)

CIA-Experte Jack Ryan (Alec Baldwin) warnt die Regierung vor der Gefahr und beginnt schließlich einen aktiven Einsatz, um das U-Boot auf seinem Weg durch den Atlantik abzufangen. Diesen Plan hegt allerdings auch ein großer Teil der Sowjet-Flotte, die den vermeintlichen Verräter an der Flucht hindern will.

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Jagd auf Roter Oktober, eine Regiearbeit des Action-Experten John McTiernan (Stirb Langsam, Predator) gilt als erster Jack Ryan-Film vielen immer noch als der beste. Die Chemie zwischen Baldwin und Connery stimmt, die Spannung bricht nie ab. Der Thriller besitzt genau die richtige Mischung aus Spektakel, Dramatik und purer Schauspielkunst.

Er trat im Übrigen eine ganze Reihe von Jack Ryan-Filmen im Kino los: Harrison Ford übernahm Baldwins Rolle in den Filmen Die Stunde der Patrioten und Das Kartell, dann folgte 2002 Ben Afflecks Auftritt mit Der Anschlag. Vor Ghost War erschien 2014 noch Jack Ryan: Shadow Recruit mit Chris Pine als Hauptdarsteller.

Wer Jagd auf Roter Oktober ohne WOW-Abo streamen will, findet den Film beispielsweise bei Amazon im Paramount+-Kanal. Neben Connery und Baldwin sind unter anderemJames Earl Jones (Krieg der Sterne) und Sam Neill (Jurassic Park) vor der Kamera zu sehen.