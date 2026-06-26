Viel zu heftig für Kinder: Diese verstörende Szene aus SpongeBob Schwammkopf musste herausgeschnitten werden

Spongebob Schwammkopf ist eigentlich eine harmlose Serie für Kinder. Doch eine Szene war für Kinder so verstörend, dass sie nachträglich herausgeschnitten werden musste.

SpongeBob Schwammkopf ist einfach Kult. Die Kinderserie rund um den namensgebenden Schwamm, seinen besten Freund Patrick und den zynischen Nachbarn Thadäus ist längst Teil der Popkultur geworden. Allerdings ist der Zeichentrickklassiker nicht frei von Skandalen und Aufregern. Eine Szene ist bis heute berühmt-berüchtigt, weil sie so verstörend war, dass sie prompt vom Sender geändert wurde. Schnallt euch an, wir tauchen ab nach Bikini Bottom!

Zu verstörend fürs Kinderfernsehen? Diese Szene aus Spongebob Schwammkopf wurde nachträglich verändert

SpongeBob Schwammkopf ist zwar eine Kinderserie, hat aber schon immer damit gespielt, derben Humor einzubauen, der erst bei Erwachsenen so richtig seine Wirkung entfaltet. Manchmal kann es dabei auch richtig eklig, verstörend oder gruselig zugehen. In der Folge Spongebob im Zufallsland (Staffel 12) kam es sogar zu einem waschechten Skandal, um den sich viele Mythen ranken.

In der berüchtigten Episode müssen Spongebob und Thäddaus eine Bestellung der Krossen Krabbe ins surreale Zufallsland ausliefern, aus dem angeblich noch nie ein Lieferant wieder zurückgekehrt sei. Die ganze Folge hat gruselige Vibes, doch eine Szene wurde als besonders verstörend empfunden: Thaddäus öffnet verschiedene Türen, hinter denen er immer seltsamere Versionen von sich selbst sieht. Als er eine Tür öffnet, kommt es zum fiesen Jumpscare: Er sieht eine Horror-Version von sich selbst, mit glühend roten Augen, aus denen schwarze Flüssigkeit quillt:

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Warum hinter dem Jumpscare eine verstörende Internet-Theorie steckt

Dieser Jumpscare sorgte für heftige Kritik, weil er als zu gruselig empfunden wurde, weswegen Nickelodeon die Szene prompt verändert hat. Statt Thaddäus Horrorfratze bekommen wir in der zensierten Version eine Babyversion des grantigen Tintenfisches zu sehen.

Besonders spannend: Die SpongeBob-Macher haben die gruselige Horrorfratze nicht selbst erfunden, sondern beziehen sich humorvoll auf einen Internet-Mythos, der viele Jahre durchs Netz spukte. Denn laut einer urbanen Legende namens Red Mist soll es eine nie gezeigte Folge aus dem Jahr 2005 geben, in der Thaddäus Tentakel sich auf grausige Weise das Leben nimmt. Das Bild mit Thaddäus' roten Augen gehörte zu dieser Geschichte fest dazu und brannte sich so ins kollektive Bewusstsein der Fans ein. Natürlich hat es die besagte Folge nie gegeben, doch Spongebob-Künstler- und Animator Vincent Waller verriet auf Twitter, dass er diesen Mythos würdigen wollte: "Das ist ein Verweis auf diese wirklich alberne Fanfiction, die versucht, düster zu sein."