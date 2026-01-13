Viel zu unbekannte Thriller-Serie liefert 7 Stunden Hochspannung – und heute startet Staffel 2

Ein Nachtflug von sieben Stunden wird entführt und wir erleben alles in Echtzeit. Diesen packenden Thriller solltet ihr vor dem heutigen Start von Staffel 2 bei Apple TV gesehen haben.

Apple TV steht noch immer im Schatten von Netflix und Co. Das Sortiment ist nach wie vor kleiner als bei der Konkurrenz, dafür aber meist mit erstklassigen Schauspieler:innen besetzt und qualitativ anspruchsvoll. Vor zwei Jahren ging ein hoch spannender Thriller an den Start, der zum heutigen Auftakt von Staffel 2 ein Rewatch verdient.

Besagte Serie hört auf den Namen Hijack und wartet mit Idris Elba in der Hauptrolle auf. Er verkörpert Sam Nelson, einen Verhandlungsführer aus der Wirtschaft, dessen Nachtflug von Dubai nach London entführt wird.

Im Stream: Sieben Stunden Thriller, keine Verschnaufpause

Der gesamte Flug dauert sieben Stunden, die wir in Echtzeit miterleben. Wir sind hautnah am Geschehen dran, die Serie beschränkt sich aber nicht nur auf das Flugzeug und unterscheidet sich somit von Filmen wie Non-Stop. Die Handlung von Hijack wechselt immer wieder auf den Boden. Dort erfahren wir mehr Details zu den Entführern, der Ermittlungsarbeit und der Familie von Sam Nelson.

Statt von einer Actionsequenz zur nächsten zu jagen, entschlüsseln wir mit jeder weiteren Stunde die mysteriösen Hintergründe der Tat. Getragen wird die Serie ganz klar von Idris Elba. Er verleiht seiner Figur eine Mischung aus professionellem Kalkül, gepaart mit der Emotionalität eines Familienvaters. Um ihn herum stößt die Serie aber dann doch an ihre Grenzen. Die Nebenfiguren könnten mehr Tiefe gebrauchen.

In Staffel 2 des Thrillers geht es von ganz oben nach ganz unten

Gerade an diesem Punkt könnte die bevorstehende 2. Staffel nachlegen. Sam Nelson ist dieses Mal in Deutschland unterwegs, genau genommen in der Berliner U-Bahn, die samt ihm entführt wird. Ehe er sich versieht, wird er selbst zum Verdächtigen.

Weniger spannend als die Flugzeugentführung wird es somit sicherlich nicht werden. Dass ein solches Szenario ebenso packend sein kann, zeigte beispielsweiseDie Entführung der U-Bahn Pelham 123 mit Denzel Washington und John Travolta sehr eindrucksvoll. Die 2. Staffel von Hijack kommt mit acht Episoden daher, vor denen zum Start heute am 14. Januar 2026 zwei verfügbar sind. Das Finale erscheint am 25. Februar 2026.

Hijack könnt ihr bei Apple TV im Abo streamen.