Viel zu wenige kennen diesen Fantasy-Film von Steven Spielberg: Heute läuft er im TV

Eigentlich sollte man meinen, dass ein Fantasy-Film von Steven Spielberg ein garantierter Erfolg ist. Unseren heutigen TV-Tipp haben damals im Kino jedoch kaum jemand gesehen.

Steven Spielberg ist einer der ganz großen Hollywood-Regisseure und hat mit Filmen wie Jurassic Park das Blockbuster-Kino für immer verändert. Umso verblüffender ist es, dass sich sein letztes großes Fantasy-Abenteuer in einen der größten Flops seiner Karriere verwandelte. Die Rede ist von BFG – Big Friendly Giant.



Vor neun Jahren kam die Verfilmung der gleichnamigen Buchvorlage von Roald Dahl ins Kino und sollte einer der größten Sommer-Blockbuster des Jahres werden. Schlussendlich konnte das kostspielige Projekt jedoch keine schwarzen Zahlen schreiben. Heute Abend könnt ihr ihm eine zweite Chance im TV-Programm geben.

BFG im TV: Ein unterschätzter Film von Steven Spielberg

Gleich in den ersten Minuten entfesselt Spielberg sein inszenatorisches Können und entführt uns in das nächtliche London einer längst vergangenen Zeit. Hier lebt die junge Sophie (Ruby Barnhill) in einem Waisenhaus und macht eine unerwartete Begegnung: Plötzlich steht ein Riese (Mark Rylance) vor ihrem Fenster.

Hier könnt ihr den Trailer zu BFG schauen:

BFG - Big Friendly Giant - Trailer 2 (Deutsch) HD

Obwohl sich seine Hand wie ein bedrohlicher Schatten in das Schlafzimmer bewegt und vom Schrecken eines wahr gewordenen Albtraums kündet, entpuppt sich der Koloss als freundlicher Zeitgenosse, der Sophie nichts Böses tun will. Vielmehr sucht er jemanden, um nicht länger allein zu sein, und zeigt dem Mädchen seine Welt.

Spielberg verwandelt Dahls Kinderbuch in einen verträumten Fantasy-Blockbuster, der auf den ersten Blick mit seinen Effekten beeindruckt, am Ende aber durch sein feinfühliges Erzählen in Erinnerung bleibt. So naiv und kitschig BFG – Big Friendly Giant wirken mag: Eine entwaffnende Aufrichtigkeit durchströmt den Film.

Fantasy-Tipp: Wann läuft BFG – Big Friendly Giant im TV?

BFG – Big Friendly Giant läuft heute Abend am. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:20 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 12:25 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon kaufen und leihen.