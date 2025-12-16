Viel zu wenige Stranger Things-Fans kennen sie: Die beste erwachsene Dungeons & Dragons-Fantasy ist bei Amazon Prime

Ihr wollt Drachen? Harte Kämpfe, brutale Konsequenzen, komplexe Charaktere? Dann lasst mal Stranger Things und House of the Dragon liegen und schaut euch an, was es bei Amazon Prime zu entdecken gibt.

Aktuell öffnet Stranger Things ein letztes Mal eine Welt voller Sci-Fi-Bedrohungen, epischen Kämpfen – und natürlich Dungeons & Dragons. Wer letzteres einmal in großartiger, perfekter Adaption sehen will, sollte jetzt aufpassen.

Noch besser: Die bringt nicht nur Herz und Witz mit, sondern auch knochenharte, epische Kämpfe und den Mut zu wahrlich düsteren Momenten. Und nein, hier geht es nicht um Game of Thrones. Die Rede ist von einem animierten Geheimtipp für alle Fantasy-Fans: The Legend of Vox Machina. Drei Staffeln und das neue Abenteuer der Macher:innen, The Mighty Nein. erwarten euch bei Amazon Prime.

In The Legend of Vox Machina muss ein ungleiches Team lernen, zu wahren Helden zu werden

Exandria, Land der fantastischen Wesen, der Magie und … vollgepackten, stickigen Tavernen. In einer solchen sitzt eine Gruppe ungleicher Gefährt:innen und versäuft den Lohn ihres letzten Auftrags. Ein ruppiger Barbar, eine moralisch geforderte Heilerin. Die Zwillinge, die sich am liebsten überall durchmogeln. Eine unsichere Druidin, ein mürrischer Adliger und ein ewig lüsterner Barde. Oh, und natürlich Bär und Maskottchen Trinket.

Die Gruppe – selbst nennen sie sich Vox Machina – ist gemeinsam schon durch Dick und Dünn gegangen. Hat Unglaubliches gesehen. Doch sie warten immer noch auf ihre Gelegenheit, wirklich heldenhaft zu sein. Damit klappt es irgendwie noch nicht so recht. Glücklicherweise wird das Königreich gerade von einem bösartigen Wesen bedroht, und die Abenteurer sehen ihre Chance gekommen.

Schnell müssen sie jedoch feststellen, dass es hier nicht nur um eine einfache Quest zum Retten einiger verlorener Schäfchen geht. Das hier ist wesentlich größer als gedacht. Wesentlich mächtiger. Als dann noch zwei zwielichtige Gestalten aus der Vergangenheit eines Gruppenmitglieds auf der Bildfläche erscheinen, wird es für Vox Machina mehr als brenzlig.

The Legend of Vox Machina auf Amazon Prime bietet euch 3 Staffeln absolut packende, erwachsene Fantasy

Räumen wir direkt die erste Fehlvermutung über die Serie aus. Ja, The Legend of Vox Machina ist eine Animationsserie. Doch nein, das bedeutet keine My Little Pony-Regenbögen. Hier wird geblutet, gehen Untote um, werden Mensch, Elf, Gnom und jede:r andere mit den harten Konsequenzen leichtsinniger Fehler konfrontiert.

Daraus resultiert einerseits grandiose Action, von klasse inszenierten Kneipenschlägereien bis hin zu absolut epischen Schlachten gegen riesige Monster. Andererseits eröffnet sich so eine Geschichte, die ein ums andere Mal richtig an die Nieren geht in ihrer Härte und emotionalen Bandbreite. All das sieht einfach fantastisch aus, da man sich im Medium Animation richtig austobt. Herzstück der Serie sind aber ihre Charaktere.

The Legend of Vox Machina basiert auf dem privaten Dungeons and Dragons-Abenteuer einer Gruppe professioneller Synchronsprecher. Sie greift also auf Figuren zurück, die nicht einfach nur aus der Luft gegriffen und niedergeschrieben, sondern jahrelang aktiv gelebt wurden. Das spürt man jede Sekunde. Alle Beziehungen der Figuren sind authentisch, ihre Probleme real – und der Humor oft böse und zum Schreien komisch.

Wenn ihr also mal wieder richtig große, richtig harte und richtig witzige Fantasy sucht, schaut unbedingt bei The Legend of Vox Machina im Streaming-Abo von Amazon Prime rein. Euch erwarten drei grandiose Staffeln Unterhaltung.

