Viele Fans von Der Soldat James Ryan wissen nicht, dass die berühmte Anfangsszene mit Tom Hanks gar nicht in Frankreich gedreht wurde

Wer Steven Spielbergs Kriegsfilm Der Soldat James Ryan gesehen hat, wird den Auftakt nicht vergessen. Allein die Landungssequenz kostete um die 12 Millionen US-Dollar.

Es ist eine der aufwendigsten Sequenzen, die jemals fürs Kino verwirklicht wurden. Nach einem kurzen Prolog in der Gegenwart reist Steven Spielberg in seinem Kriegsfilm-Klassiker Der Soldat James Ryan zurück zum 6. Juni 1944. Landungsboote der Alliierten rasen übers Meer auf einen Strand in der Normandie zu. Wir sehen, wie sich Soldaten über die Reling übergeben, und dann Tom Hanks als Captain Miller. Seine rechte Hand zittert, er nimmt zur Beruhigung einen Schluck aus seiner Wasserflasche und wirft einen Blick auf seine Einheit. In 30 Sekunden werden sie an Land kommen, geradewegs in die Schusslinie der deutschen Besatzungskräfte.

Rund 24 Minuten dauert diese Sequenz in dem Kriegsfilm aus dem Jahr 1998. Sie schildert die erste Welle der alliierten Kräfte im Zweiten Weltkrieg, die am sogenannten D-Day die Invasion der Normandie in Angriff nehmen. Ziel ist die Befreiung Westeuropas von den Nationalsozialisten. Am Anfang von Der Soldat James Ryan überwiegt das Grauen des Krieges, mit verstörender Unmittelbarkeit eingefangen von Kameramann Janusz Kamiński. Obwohl der Der Soldat James Ryan in Frankreich spielt, wurde nur eine Szene auch wirklich in dem Land gedreht.

Der Soldat James Ryan wurde an einem irischen Strand gedreht – mit immensem Aufwand

Die Produktion des Kriegsfilms fand nämlich überwiegend in Großbritannien und Irland statt. Orte außerhalb von London standen für französische Dörfer ein, in denen sich die Truppe um Captain Miller auf der Suche nach James Ryan (Matt Damon) vorankämpft. Für die Landungssequenz reiste man 1997 nach Irland, speziell zum Curracloe Beach im County Wexford, der Luftlinie etwa 500 Kilometer vom Omaha Beach in der Normandie entfernt liegt.

"Ich habe meine Normandie gefunden!", soll Steven Spielberg laut Irish Independent ausgerufen haben, als er den idyllischen Strand in Augenschein nahm. Rund 12 Millionen Dollar des Budgets gingen allein für die Landungssequenz in Der Soldat James Ryan drauf. Gedreht wurde etwa drei bis vier Wochen lang. Die Film-Crew war 400 Personen stark, hinzu kamen ungefähr 1.000 Mitglieder der irischen Reserve-Armee und zahlreiche Statisten. Associate Producer Mark Huffam erinnerte sich später:

Wir hatten zwischen 20 und 30 Amputierte und Querschnittsgelähmte, die mit uns arbeiteten und sehr realistische Szenen schufen, in denen wir Effekte einsetzen konnten, um es so aussehen zu lassen, als würden Soldaten Gliedmaßen verlieren.

Zur Belohnung gab es fünf Oscars, darunter für die Regie, die Kamera und den Schnitt – sicher nicht unbeeinflusst von der virtuosen Inszenierung des D-Days, die für die Ästhetik nachfolgender Kriegsfilme prägend sein sollte.

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Nur eine Szene in dem Kriegsfilm wurde in Frankreich gedreht

Wer sich nun fragt, welche Szene in Der Soldat James Ryan in dem Land gedreht wurde, in dem der Film spielt, findet am Anfang und Ende die Antwort.

Die Rahmenhandlung mit dem gealterten James Ryan (Harrison Young) und seiner Familie wurde in Frankreich realisiert. Darin besuchen sie den Friedhof, der an jene Amerikaner erinnert, die bei der Invasion der Normandie ihr Leben verloren haben. Gedreht wurde dafür in der realen Gedenkstätte "Normandy American Cemetery and Memorial" in der französischen Kommune Colleville-sur-Mer. Hier markieren 9.389 Marmor-Kreuze die Gräber der Gefallenen. Mit der Rahmung schlägt der Film gewissermaßen die Brücke zwischen den realen Verlusten und Opfern des Krieges und der fiktiven Geschichte um James Ryan und jene Männer, die auf der Suche nach ihm ihr Leben verlieren.

Wer Der Soldat James Ryan noch einmal durchstehen will, kann den Film aktuell in den Abonnements von Netflix und Paramount+ schauen.