Viele haben Dwayne Johnsons Star Trek-Auftritt vergessen, aber er schwärmt bis heute von seinem Co-Star

In fast 60 Jahren begrüßten die Star Trek-Serien und -Filme so einige Gaststars. Einer davon war der frischgebackene Schauspieler Dwayne “The Rock” Johnson.

Sechs Jahrzehnte Star Trek haben 18 Serien und 14 Filme hervorgebracht, die einige ikonische Schauspielkarrieren geprägt haben. Einige feste Schauspielerinnen wie Terry Farrell verließen Star Trek mit vielen ernsthaften Vorwürfen, eine andere Geschichte ist die von Teri Hatcher, die mit einem Trek-Gastauftritt ihre Karriere startete und später zur bestbezahlten Schauspielerin der USA wurde.

Ein anderer berühmter Star hat eine ähnliche Story zu erzählen: Ausgerechnet Schauspieler und Ex-Wrestler Dwayne Johnson blickt begeistert auf seinen Gastauftritt bei Star Trek zurück – und schwärmt bis heute von einem ganz besonderen Co-Star.

In dieser Star Trek-Folge hatte Dwayne Johnson einen Gastauftritt

Zur Jahrtausendwende sendete das amerikanische Fernseh-Netzwerk UPN (United Paramount Network) nicht nur die Serie Star Trek: Raumschiff Voyager, die kürzlich ein Revival in neuem Format lieferte, sondern auch die Inhalte der WWE (World Wrestling Entertainment). Ein Crossover zwischen beiden Formaten ist vielleicht nicht der erste Gedanke, der da aufkommt – doch Paramount setzte die Idee dennoch um.

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Der damalige Wrestler Dwayne “The Rock” Johnson bekam kurzerhand einen Gastauftritt in der 15. Folge der 6. Staffel Raumschiff Voyager. In der Episode namens Tsunkaste trat er als außerirdischer Cage-Fighter auf, der von der ehemaligen Borg-Drohne Seven of Nine (Jeri Ryan) in einer Arena bekämpft wird. Bis heute erinnert The Rock sich gern an die Dreharbeiten zurück – und das scheint vor allem an Co-Star Ryan zu liegen.

Dwayne Johnson war begeistert von seinem Star Trek-Co-Star

Wie TrekMovie berichtet, erinnerte sich Dwayne Johnson in einem Interview mit Johan Albrechtsen beinahe euphorisch an die Dreharbeiten und fand vor allem großes Lob für die Arbeit mit Ryan:

Die Crew, die Darsteller, alle waren einfach großartig, aber ganz besonders Jeri Ryan war FANTASTISCH. Sie war so herzlich und offen. Ich hatte zuvor noch nie etwas mit Schauspiel zu tun gehabt. Ich komme aus der Welt des Wrestlings, und das ist auch eine Art von Performance, aber Einsätze, Markierungen, Dialoge und all das waren für mich noch sehr neu. Aber Jeri war so unglaublich und so cool und umwerfend, und ich war total überwältigt davon, wie wunderbar herzlich sie war.

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The Rock beschreibt, dass er zu Beginn seiner Karriere oft mit Vorurteilen und Ablehnung zu tun hatte – doch Jeri Ryan sei ihm offen begegnet und hätte ihn bei seinen ersten Schritten in der neuen Kunstform selbstlos unterstützt.

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Dwayne Johnson war nicht der letzte Wrestling-Star bei Star Trek

Während sich The Rock 25 Jahre nach seinem Auftritt noch gern an die Dreharbeiten erinnert, schreibt Star Trek seine Wrestling-Geschichte weiter: In der neuesten Serie Star Trek: Starfleet Academy übernahm die Wrestlerin Rebecca Quin, besser bekannt als Becky Lynch, die Rolle der Ingenieurin Lieutenant Ya.

Sowohl die neue Star Trek-WWE-Begegnung als auch Dwayne Johnsons Auftritt in Star Trek: Raumschiff Voyager könnt ihr im Stream bei Paramount+ finden.