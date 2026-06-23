Viele Kinder der 90er schauten diesen deutschen Abenteuerfilm, aber haben ihn 29 Jahre später garantiert vergessen

In den 90ern prägten nicht nur Animationsfilme von Disney junge Köpfe. Doch 29 Jahre ist ein deutscher Abenteuerfilm den meisten Gedächtnissen hierzulande wohl wieder entfallen.

Nicht nur Disney beeinflusste mit animierten Märchenverfilmungen wie Arielle, die Meerjungfrau und Die Schöne und das Biest viele Kindheiten der 1990er Jahre. Auch in Deutschland, im Geburtsland der Gebrüder Grimm, erschien 1997 ein Zeichentrickfilm mit märchenhafter Vorlage. Doch erinnert ihr euch fast 30 Jahre später noch an Die Furchtlosen Vier?

Die Furchtlosen Vier machte die Bremer Stadtmusikanten 1997 zum animierten Abenteuer

Der Abenteuerfilm Die Furchtlosen Vier knöpfte sich Mitte der 1990er das Märchen der Bremer Stadtmusikanten vor: Esel Fred, Hund Buster, Katze Gwendolyn und Hahn Tortellini lassen in ihrer Arbeitsleistung nach. Sie sind deshalb fast auf dem Weg zum Schlachthaus, entkommen jedoch knapp und wagen einen Neuanfang in Bremen, wo ihr Gesangstalent entdeckt wird. Dr. Gier, der Leiter der Würstchenfabrik Mix Max, nimmt die Band unter Vertrag für seine Werbefilme. Sie müssen jedoch herausfinden, dass ihr Förderer nicht so tierlieb ist, wie er sich gibt.

Schaut hier zur Erinnerung den Trailer zu Die Furchtlosen Vier:

Die furchtlosen Vier - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl der deutsche Animationsfilm seine Geschichte den Bremer Stadtmusikanten entlehnte, wurde Die Furchtlosen Vier damals sowohl musikalisch als auch in seiner Story modernisiert. Die bedrohlich singende Techno-Maschine "Powertool" nahm dem schwer schuftenden Esel seinen Job weg. Plattenverträge und ausverkaufte Konzertsäle pflasterten den Weg zum musikalischen Ruhm.

Verantwortlich für den Film zeichnet das 1995 extra für diese Produktion ins Leben gerufene deutsche Trickfilmstudio Munich Animation. Dessen Gründer Eberhard Junkersdorf, der später auch noch Till Eulenspiegel (2003) umsetzte, inszenierte das Abenteuer zusammen mit Michael Coldewey und Jürgen Richter.

Das internationale Team unter ihnen griff dabei nicht nur auf die klassische Zeichentricktechnik, sondern auch schon vereinzelt auf Computeranimationen (z.B. beim Roboter Powertool) zurück und vermischte beides. Die zehn Songs des Soundtracks schrieb der österreichische Komponist Péter Wolf, darunter auch "Wacht auf!". Hört hier rein:

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Vom großen Verleih Warner Bros. herausgebracht, warf Die Furchtlosen Vier (international: The Fearless Four) von vornherein ein Auge auf den weltweiten Markt. Entsprechend wurde das deutsche Abenteuer auch in englischer Sprache produziert, selbst wenn es hierzulande deutsch synchronisiert erschien. Für Gesang und Sprache traten dabei Stars wie Mario Adorf, Katharina Thalbach und Frank Zander vors Mikrophon.

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Wo ihr Die Furchtlosen Vier heute streamen könnt

Die Furchtlosen Vier könnt ihr im Stream aktuell nur bei MagentaTV leihen oder kaufen. Bei YouTube findet ihr aber auch viele Einblicke, die helfen, eure Erinnerungen an dieses Kindheitsabenteuer der 90er aufzufrischen.

Nicht zu verwechseln ist das animierte Märchen der Furchtlosen Vier dabei mit dem deutsch-belgischen Computeranimationsfilm Die sagenhaften Vier aus dem Jahr 2019, der die Bremer Stadtmusikanten ein weiteres Mal neu auflegte.

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