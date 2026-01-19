Viele Kinder der 90er sind mit diesem Fantasyfilm aufgewachsen – aber die meisten haben ihn 32 Jahre später vergessen

Nicht jeder Animationsfilm der 1990er Jahre ging auf Disneys Konto. Doch während die Klassiker des Mäusestudios heute noch rauf- und runterstreamen, flatterte so manch anderer aus dem Gedächtnis: wie dieses Fantasy-Feenabenteuer.

Viele Animationsfilme prägen Kindheiten nachhaltig, insbesondere, weil wir in jungen Jahren noch nicht so viele Geschichten gesehen haben. 1994 brachte Disney Der König der Löwen heraus und produzierte einen Welthit. Dagegen hatten Filme wie die animierte Ballett-Verfilmung Die Schwanenprinzessin kaum eine Chance. Und auch der Film Däumeline vom späteren Anastasia-Regisseur Don Bluth konnte sich kaum dauerhaft in den meisten Kinderköpfen einnisten.

Vergessener Märchen-Animationsfilm: Däumeline flatterte durch die Kinderzimmer der 90er

Don Bluth und Gary Goldman, die zusammen auch den "Kindergangsterfilm" Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel gedreht hatten, entführten mit Däumeline in ein Fantasy-Land: Die nur daumengroße Hauptfigur verliebt sich in einen Feenprinzen und glaubt nun endlich dazugehören zu können. Stattdessen wird sie von einer bösen Kröte entführt und muss dort jeden Abend im Variété ihre schöne Gesangsstimme darbieten. Elfen-Thronfolger Cornelius begibt sich auf die Suche nach seiner Liebsten, doch auch Däumeline nimmt ihr Schicksal nicht einfach so hin.

Erinnert euch mit dem Trailer an Däumeline:

Däumeline - Trailer (Deutsch) HD

Däumeline entstand nach einer Märchenvorlage von Hans Christian Andersen, dessen Geschichten schon Disney für Arielle, die Meerjungfrau (1989) genutzt hatte. Die Schauspielerin Jodi Benson, die im Original Arielle gesprochen hatte, übernahm auch die stimmliche Hauptrolle von Däumeline. Wenn sie von ihrem Traumprinzen singt oder ein Märchenbuch anhimmelt, erkannten viele 90er-Prinzessinnen wohl Parallelen.

Nachdem US-Animator Don Bluth sich in den 80ern von Disney losgesagt und mit seinem eigenen Animationsstudio (und gefeierten Filmen wie Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nimh oder In einem Land vor unserer Zeit) selbstständig gemacht hatte, war seine Firma Mitte der 90er allerdings schon wieder auf einem absteigenden Ast und erklärte im Jahr nach Däumelines Erscheinen den Bankrott.

Für Ärger hinter den Kulissen sorgte außerdem, dass Don Bluth in Däumeline ursprünglich Betty White als Sprecherin für Frau Feldmaus angeheuert hatte, dann aber mit ihrer Performance unzufrieden war und stattdessen Carol Channing an Bord holte. Weil die zwei Schauspielerinnen jedoch befreundet waren, kam die Neubesetzung heraus und Bluth erhielt mehrere wütende Anrufe von Whites Agent.



Däumeline hatte zudem die zweifelhafte Ehre, als erster Animationsfilm eine Goldene Himbeere zu gewinnen: für den schlechtesten Song "Marry the Mole " (übersetzt: "Heirate den Maulwurf").

Wo ihr Däumeline aktuell streamen könnt

Lust, euch Däumeline nochmal ins Gedächtnis zu rufen? Obwohl es sich um keine Disney-Produktion handelt, ist der Animationsfilm derzeit bei Disney+ im Stream zu sehen. Dort könnt ihr ihn auf Deutsch oder auch im englischen Original schauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

