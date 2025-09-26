Viele Muskeln & 13 kg mehr: Wie Sydney Sweeney sich in neuem Film nach einer wahren Begebenheit komplett verwandelte

Für ihr Boxerinnen-Biopic Christie musste Sydney Sweeney nicht nur mächtig trainieren, sondern auch einiges an Gewicht zulegen. Die Schauspielerin verrät, wie ihr das gelang.

Sportfilme wie Christy können zu den größten Herausforderungen für Schauspieler:innen zählen. Man muss sich schließlich nicht nur mit der Rolle vertraut machen, sondern sich zusätzlich dermaßen in Form bringen, dass man als eine Person aus der Welt der jeweiligen Disziplin durchgeht. So stand Schauspielerin Sydney Sweeney (Euphoria) im Rahmen ihres Boxerinnen-Biopics über die legendäre Christy Martin vor einer großen Challenge – sowohl vor als auch hinter der Kamera.



So bereitete Sydney Sweeney sich auf ihre Boxerinnen-Rolle vor

Gegenüber Variety verriet Sweeney kürzlich nicht nur, wie hart die Dreharbeiten waren, sondern wie streng und vor allem kalorienreich ihr Ernährungsplan in Vorbereitung auf den Film aussah:

Ich wurde vermöbelt. Zwischen den Aufnahmen hielten sie mir Eisbeutel ins Gesicht. Ich wurde richtig verkloppt. Danach hatte ich ein paar schlimme blaue Flecken. [...] Nach zwölfstündigen Dreharbeiten war ich fertig und trainierte dann noch zwei Stunden. Die ganze Woche war zermürbend.

Unter anderem galt es, den Kampf nachzustellen, in dem Laila Ali ihr ein blaues Auge verpasste. Aber der rabiate Dreh im Ring war nur die halbe Miete:

Ich hatte einen Ernährungsberater, einen Kraft- und einen Boxtrainer zur Seite. Wir erhöhten meine Kalorienzufuhr und ich begann, viele Proteinshakes und Nahrungsergänzungsmittel zu mir zu nehmen und alles Mögliche zu essen.

Ich aß viel Smuckers[-Sandwiches], viele Erdnussbutter- und Marmeladensandwiches, Milchshakes – einfach ständig, weil wir so aktiv waren. Ich musste immer alles gleichzeitig verbrennen. Das alles durchzuhalten war also eine ziemliche Herausforderung.

PBJ-Sandwiches und elastische Hosen for the win

Statt ihrer normalen Kleidung trug Sydney Sweeney in dieser Zeit elastische Hosen, weil sich ihre Körperform dermaßen rapide änderte. Regisseur David Michôd (The King) bewunderte seine Schauspielerin dafür, war aber nicht wirklich überrascht von ihrer Stärke. Die konnte er bereits erahnen:

Ich wusste, dass sie bereits eine Kämpferin war. Ich habe sie vor ein paar Jahren in dem HBO-Film Reality gesehen. Ich wusste also, dass sie schauspielerisches Talent hat, und ich war begeistert von der Aussicht, dieses Talent einem größeren Publikum zu präsentieren.

Das Ergebnis ihrer harten Arbeit war bereits Anfang September beim Toronto International Film Festival zu sehen. Regulär kommt Christy am 7. November in die US-Kinos, einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im September 2025 auf unserer Schwesternseite AdoroCinema.