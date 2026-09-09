Viele Reacher-Fans wissen es gar nicht: In einer Woche kommen 9 Folgen auf einen Schlag

In wenigen Tagen lässt Amazon Prime Video im Stream eine Party steigen: Dann erscheinen 9 Episoden Reacher-Action auf einen Schlag – in zwei verschiedenen Serien.

Was passiert im Reacher-Finale von Staffel 4 und dem Spin-off Neagley?

Reacher expandiert. Damit ist nicht die Breite von Alan Ritchsons Bizeps gemeint, sondern das Universum des Amazon Prime Video-Hits. In wenigen Tagen erscheinen nämlich zeitgleich zum Finale von Staffel 4Neun Episoden Action-Spektakel für alle Fans, die nie genug bekommen können.

Folge 7 der 4. Reacher Staffel hat die große Enthüllung geliefert – Reacher (Ritchson), Tamara Green (Sydelle Noel) und Jacob Merrick (Chris Marquette) wissen, was zu tun ist. Lila (Agnez Mo) und Amisha Hoth (Anggun Cipta Sasmi) müssen aufgehalten werden, bevor sie Millionen von Menschen umbringen. Achtung, Spoiler!

Denn Lila und Amisha wollen den mittlerweile fertiggestellten chemischen Kampfstoff ihren künftigen Kunden demonstrieren und suchen dafür ein geeignetes Ziel. Der Anschlag auf eine Benefizgala misslingt dank Sampson (Marc Blucas), der dabei sein Leben verliert. Doch die beiden skrupellosen Waffenhändlerinnen sind noch lange nicht am Ende.

Schaut hier den Trailer zum Reacher-Spin-off Neagley:

Neagley - S01 Trailer (English) HD

Das Spin-off Neagley dagegen folgt einer viel persönlicheren Prämisse: Reachers hartgesottene Mitstreiterin und Ex-Kameradin (Maria Sten) verliert einen alten Freund, der sich angeblich selbst getötet haben soll. Doch sie glaubt nicht an Suizid – und sucht nach den wahren Verantwortlichen.

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Alan Ritchsons Reacher tritt auch im Ableger auf – allerdings nur für ein paar Minuten. Ob ein Reacher-Abenteuer auch ohne den grobschlächtigen Hünen Erfolge feiert, bleibt abzuwarten. Fans haben es in der Hand: Wird Neagley zum Hit, wächst das Universum des Amazon-Hits weiter.

Wann kommen das Finale von Reacher Staffel 4 und Neagley zu Amazon Prime Video?

Das Reacher-Finale und das Spin-off Neagley erscheinen am selben Tag bei Amazon Prime Video, und zwar am 16. September 2026.