Viele Scrubs-Fans erinnern sich nicht: Deadpool-Star Ryan Reynolds hat mitgespielt und das war seine Rolle

Noch vor seinem Deadpool-Ruhm hatte Ryan Reynolds einen Gastauftritt in Scrubs. Er spielte eine kleine Rolle mit einem großen Effekt.

Ryan Reynolds (X-Men Origins: Wolverine, Deadpool & Wolverine) zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Schauspieler:innen Hollywoods. Umso spannender ist es zu sehen, was er vorher so gemacht hat. Unter anderem in der Sitcom Scrubs - Die Anfänger, das erst dieses Jahr mit einem Revival namens Scrubs fortgeführt wurde und auch schon verlängert wurde.

In Scrubs könnt ihr einen sehr jungen Ryan Reynolds entdecken

Scrubs pendelt zwischen humorvollen Dialogen, schrägen Charaktermomenten und berührenden Geschichten aus dem Alltag des Sacred Heart Hospital. Im Mittelpunkt stehen die Ärzt:innen J.D. (Zach Braff), Elliot (Sarah Chalke) und Turk (Donald Faison).

Vor 23 Jahren kam es zu einem interessanten Gastauftritt in Scrubs: Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds ist in Staffel 2, Episode 22 namens Mein Traumjob als Spence zu sehen, ein College-Freund von J.D. und Turk. Kaum betritt Spence die Szene, verfallen J.D. und Turk in alte Muster und erscheinen nach einer langen Nacht betrunken zur Arbeit.

Dies hat eine deutliche Ansage ihres Vorgesetzten Dr. Cox (John C. McGinley) zur Folge, der beide nach Hause schickt. Doch das ist noch lange nicht alles.

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Ryan Reynolds' Figur wirbelte in Scrubs alles durcheinander

Obwohl Ryan Reynolds nur in einer Folge auftritt, hat sein Erscheinen einen großen Effekt. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass er J.D. und Turk vor Augen führt, wie frustriert sie von dem Klinikalltag im Sacred Heart Hospital sind. Sondern auch mit einem Geheimnis, das J.D. mit Dr. Cox' Exfrau Jordan (Christa Miller) teilt.

Im Gegensatz zu seinem Chef weiß J.D nämlich, dass Jordans Sohn Jack von Dr. Cox ist. Nachdem J.D dies versehentlich Spence anvertraut hat, gibt dieser es im betrunkenen Zustand an Dr. Cox weiter. Letzterer ist wenig begeistert über die Art und Weise, wie er von seiner Vaterrolle erfährt. Chaos ist nimmt seinen Lauf.

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Ryan Reynolds Cameo war übrigens nur einer von vielen. Zu nennen wäre beispielsweise auch Brendan Fraser (Killers of the Flower Moon, Rental Family) alias Jordans Bruder Ben, der für eine der berührendsten Geschichten im ganzen Scrubs-Universum sorgte.

Das Scrubs-Revival ist mittlerweile mit der 1. Staffel aka Season 10 komplett auf Disney+. Dort wird es schon in Zukunft auch mit einer 11. Staffel weitergehen, die mittlerweile vom US-Sender ABC abgesegnet wurde.