"Vielleicht die beste Schauspielerin der Welt": Leonardo DiCaprio hat das höchste Lob für diesen großen Hollywood-Star

Leonardo DiCaprio gehört zu den größten Filmstars in Hollywood. In der Vergangenheit hatte er aber auch viel Lob für Kolleg:innen übrig. Besonders eine Schauspielerin steht für ihn an der Spitze.

Im Filmgeschäft zählt Schauspieler Leonardo DiCaprio immer noch zu den Größen, die allein mit ihrem Namen Massen ins Kino locken können. Trotz des Ruhms hat der Star aber selbst Vorbilder und Kolleg:innen in der Branche, zu denen er aufschaut. Dazu gehört eine weltbekannte Schauspielerin, mit der DiCaprio erstmals 1996 für einen Film zusammengearbeitet hat.

Leonardo DiCaprio hält Meryl Streep für die wohl größte Schauspielerin überhaupt

Im Gespräch mit Esquire aus dem Jahr 2010 sprach DiCaprio in höchsten Tönen von Schauspielerin Meryl Streep, mit der er für das Drama Marvins Töchter vor der Kamera zu sehen war:

Ich war 18, als ich mit Meryl arbeiten durfte. Ich erinnere mich, wie ich meinen Text mit ihr abseits der Kamera durchging, sie ansah und mir dachte: 'Was ist hier los? Wie soll das gut aussehen?' Als ich dann im Kino saß, dachte ich: 'Oh mein Gott, sie ist die Einzige, die so natürlich aussieht.' Meryl ist vielleicht die beste Schauspielerin der Welt.

Im Familiendrama von Regisseur Jerry Zaks spielen Streep und Diane Keaton die Schwestern Lee und Bessie, die seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Als Lee für eine lebensrettende Knochenmarktransplantation für den todkranken Vater in Frage kommt, nimmt Bessie Kontakt zu ihr auf. Lee hat jedoch genug eigene Probleme, da ihr schwieriger Sohn Hank (DiCaprio) in eine Anstalt eingewiesen wurde, nachdem er das Haus abbrennen wollte.

Den Film könnt ihr bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

Meryl Streep und Leonardo DiCaprio waren nach 25 Jahren nochmal vor der Kamera vereint

Vor vier Jahren waren die Stars nach Marvins Töchter nochmal in einem gemeinsamen Film zu sehen. In der Weltuntergangs-Satire Don't Look Up von Regisseur Adam McKay spielten DiCaprio und Streep einen Astronomie-Professor und die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Die schräge Netflix-Produktion könnt ihr jederzeit bei dem Streamer im Abo schauen.

Im Kino ist DiCaprio ab dem 25. September 2025 wieder zu sehen. Dann startet das Action-Drama One Battle After Another von Meisterregisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia) auf der großen Leinwand. In dem Film spielt der Star den nervös-paranoiden Bürgerrechtsaktivisten Bob Ferguson. Dieser war früher Teil einer radikalen Untergrundorganisation und muss jetzt seine Tochter aus den Fängen seines ultrakonservativen Erzfeindes befreien.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auch bei unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS erschienen.