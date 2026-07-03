Vier Monate nach seinem Kinostart kommt Jason Stathams neuer Actionfilm jetzt auch ins Streaming

Jason Statham, einer der verlässlichsten Action-Stars unserer Zeit, hat auch dieses Jahr wieder einen spannenden Thriller herausgebracht. Den könnt ihr bald auch bei Amazon und Co. streamen.

Er ist das Rückgrat des gegenwärtigen Action-Kinos: Jason Statham braucht keine millionenschweren CGI-Blockbuster, um für gute Unterhaltung zu sorgen. Stattdessen hat er sich seine eigene Nische gesucht und überzeugt regelmäßig in harten Mid-Budget-Filmen mit jeder Menge Prügeleien und Stunts, so auch in Shelter.

Ende März eroberte der neue Action-Thriller mit Statham in der Hauptrolle hierzulande die große Leinwand. Rund vier Monate nach seinem Kinostart könnt ihr den Film im Streaming schauen. Shelter trifft am 16. Juli 2026 bei Amazon Prime Video und Co. in SD, HD und UHD ein. Vorerst ist der Film allerdings nur als Kaufversion verfügbar.

Neuer Action-Thriller mit Jason Statham im Stream

In Shelter übernimmt Statham einen Rollentyp, wie wir ihn in der Vergangenheit schon öfter von ihm gesehen haben. Der von ihm verkörperte Michael Mason galt einst als einer der besten Eliteagenten der Welt. Inzwischen hat er sich jedoch zur Ruhe gesetzt und auf eine schottische Insel zurückgezogen, wo er ein ruhiges Leben führen will.

Ihr habt es vermutlich schon erraten: Das ist nicht möglich. Mason wird von einem seiner früheren Auftraggeber aufgespürt und muss fortan um sein Leben fürchten. Was die Situation verkompliziert: Er ist nicht allein. Begleitet wird er von der jungen Jessie (Bodhi Rae Breathnach), die er vor dem Ertrinken gerettet hat.

Was folgt, ist eine rastlose Hatz durch die Straßen von London, die von Ric Roman Waugh mit ordentlich Wumms in Szene gesetzt wurde. Waugh kennt sich mit dieser Art von Action bestens aus. Nicht zuletzt ist er mit Filmen wie Angel Has Fallen, Greenland und Kandahar zu Gerard Butlers Stammregisseur geworden.

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Shelter ist kein Meisterwerk, liefert aber solide Genre-Kost

Die Moviepilot-Community vergibt 6 von 10 Punkten im Durchschnitt. Bei Rotten Tomatoes sind 64 Prozent positive Kritiken eingetragen, während der Audience-Score sogar auf 87 Prozent positive Wertungen geht. Metacritic fällt dagegen strenger aus: 50 von 100 möglichen Punkten bei den Kritiken und eine 5,9 von 10 beim Publikum.

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In zwei Wochen könnt ihr euch selbst ein Bild von Shelter im Heimkino machen. Neben Jason Statham und Bodhi Rae Breathnach gehören Naomi Ackie, Bill Nighy und Daniel Mays zum Cast. Eine Fortsetzung wird es sehr wahrscheinlich nicht geben, da der Film an den Kinokassen kein durchschlagender Erfolg war.

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