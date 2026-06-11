Vier Nummer 1-Filme und über 100 Millionen Views: Eine der größten Filmreihen von Amazon kehrt morgen zurück

Die Culpables-Reihe ist bei Amazon Prime Video zu einer der größten Streaming-Reihen geworden. Jetzt geht der Erfolg mit den fünften Film im Bunde weiter.

Dass Culpa Mia - Meine Schuld 2023 zu einem der größten Streaming-Hits aller Zeiten für Amazon Prime Video geworden ist, hat wohl niemand so recht kommen sehen. Dabei vereint der Film aus heutiger Sicht eine ganze Reihe von Zutaten, die seit Jahren Millionen von jungen Menschen bei Prime Video vor die Bildschirme ziehen: Eine heiße Liebesgeschichte auf Grundlage einer sehr erfolgreichen Romanvorlage.

Nach den zunächst auf Wattpad erschienenen Romanen von Mercedes Ron wurden auch die beiden Fortsetzungen Culpa Tuya - Deine Schuld und Culpa Nuestra - Unsere Schuld zu großen Hits, bevor letztes Jahr sogar das englischsprachige Remake des ersten Teils Culpa Mia - Meine Schuld: London ins Haus stand. Jetzt wird die Neuverfilmung fortgesetzt, die als Culpa Tuya – Deine Schuld: London ab sofort bei Prime Video im Programm streamt.

Amazon-Hitreihe geht weiter: Darum geht es in Culpa Tuya - Deine Schuld: London

In Culpa Tuya - Deine Schuld: London wird die Liebesgeschichte von Noah (Asha Banks) und Nick (Matthew Broome) fortgesetzt, die im ersten Teil entgegen aller Widerstände entflammen konnte. Doch schon bald werden die beiden erneut auseinandergerissen, denn Noahs Studium in Oxford und Nicks zeitintensive Arbeit treibt nach und nach einen immer größeren Keil zwischen die beiden.

Die Fortsetzung wurde einmal mehr von Dani Girdwood und Charlotte Fassler inszeniert, die bereits beim ersten Teil des Remakes auf dem Regiestuhl Platz nahmen. Neben Asha Banks und Matthew Boome kehren auch Eve Macklin als Noahs Mutter Ella sowie Ray Fearon als Nicks Vater William zurück.

Die spanische Culpables-Trilogie konnte bei Amazon Prime Video laut eigenen Angaben des Streamers über 100 Millionen Views verzeichnen und stand in 170 Ländern auf Platz 1 der Charts. Auch Meine Schuld: London konnte in zahlreichen Ländern die Spitzenposition der Charts erreichen. Die englischsprachige Fortsetzung erzählt die Erfolgsgeschichte jetzt weiter, die noch lange nicht ihr Ende gefunden hat.

Mehr Amazon-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Teil 3 kommt auch zu Amazon: Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London ist schon bestätigt

Der dritte Teil der Remake-Trilogie wurde direkt zusammen mit Teil 2 durch Amazon Prime Video im Mai 2025 angekündigt und bestätigt. Fans dürfen sich also darauf freuen, dass die Geschichte auch am britischen Standort offiziell ihren Abschluss finden wird. Wann Our Fault: London bei Prime Video erscheint, steht allerdings noch nicht fest.

Bis dahin könnt ihr jetzt erst einmal Culpa Tuya - Deine Schuld: London im Abo schauen, der ab dem 17. Juni 2026 bei Amazon zur Verfügung steht. Darüber hinaus findet ihr auch die originale Culpables-Reihe weiterhin im Prime Video-Programm.