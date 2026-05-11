Vin Diesel macht unglaubliche Ansage: 4 (!) Fast & Furious-Serien in Arbeit

Wer sich fragte, wie das Fast & Furious-Franchise weitergehen wird, hat jetzt eine eindeutige Antwort von Vin Diesel: Laut dem Star werden nun ganze vier Serien zur Action-Reihe entwickelt.

Gibt das Fast & Furious-Franchise Vollgas oder legt es gerade wieder einen Boxenstopp ein? Fans warten seit einiger Zeit verunsichert auf Fast Forever, der 2028 erscheinen soll. Aber warum Langeweile aufkommen lassen? Franchise-Chef Vin Diesel hat nun vier (!) Serien angekündigt, die die Welt der Boliden und Spionage-Action über die Leinwand hinaus fortsetzen sollen.

Vin Diesel kündigt 4 Fast & Furious-Serien an – aber die größte Frage bleibt offen

Wie Deadline berichtet, kündigte Vin Diesel an, dass sich vier Fast & Furious-Serien in Arbeit befinden, ließ aber ansonsten viele Details aus. Informationen zur Story oder der Besetzung vor der Kamera gibt es noch nicht. Auch ist fraglich, ob wirklich geplant ist, alle vier Projekte umzusetzen. Nicht zuletzt befinden sie sich vorerst nur in der Entwicklungsphase und haben noch keine offizielle Staffelorder erhalten.

Diesel produziert die Serien für den NBC-Streamingdienst Peacock. Ein Pilot für das erste Projekt soll von Mike Daniels (The Village) und Wolfe Coleman (9-1-1: Lone Star) geschrieben werden, die beide an der Serie Shades of Blue zusammengearbeitet haben. Ein konkreter Titel steht allerdings noch nicht fest.

Die größte Frage wird für viele Fans sein, wie genau die Serien das Franchise weiterführen sollen. Denkbar etwa wären Spin-offs, die sich auf einzelne Figuren oder spezifische Gruppierungen von Charakteren konzentrieren – oder einen bestimmten Schauplatz in den Blick nehmen, wie etwa der dritte Kinofilm The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Wann sollen die Fast & Furious-Serien kommen?

Einen Starttermin für die Fast & Furious-Serien gibt es noch nicht – zunächst muss ein Pilot geschrieben werden und grünes Licht bekommen. Theoretisch vorstellen könnten wir uns einen Start ab Mitte 2028.

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