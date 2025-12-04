Vin Diesels völlig absurder Sci-Fi-Film kommt wirklich: Jetzt schreibt der Schauspieler sogar selbst das Drehbuch

Seit Jahren ist ein kurioser Sci-Fi-Film mit Vin Diesel in Arbeit, der ein beliebtes Spielzeug-Franchise auf die Leinwand bringen soll. Diesel soll jetzt auch das Drehbuch verfassen.

fungiert er jetzt nicht nur als Produzent und Hauptdarsteller, sondern schreibt auch das Drehbuch.

Vin Diesel schreibt Story für Sci-Fi-Spektakel der Barbie-Produzenten

Rock 'Em Sock 'Em Robots ist ein Franchise des Spielzeugherstellers Mattel, der unter anderem auch das Barbie-Universum vertreibt. In dem Tabletop-Spiel für Kinder spielen zwei Kontrahenten mit Roboterfiguren gegeneinander. Über Handgriffe können die Fäuste wie bei einem Boxkampf ins Gesicht des Gegners bewegt werden. Ist es oft genug getroffen, fliegt der Figur der Kopf ab.

Wie genau Diesel aus dieser Prämisse eine Sci-Fi-Geschichte stricken will, ist nicht bekannt. Zumindest besitzen die Figuren mit Red Rocker und Blue Bomber bereits zwei aussagekräftige Namen. Der Action-Star erklärte laut Deadline , seine Geschichte solle die "Rolle des Wettbewerbs in einer Welt [untersuchen], die sich oft über Stärke und Dominanz definiert" und es wagen, "die Macht des Mitgefühls in ihrem Kern freizulegen".

Die Sci-Fi-Action-Adaption ist bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung. Im Zuge des großen Barbie-Erfolgs erteilte Mattel der Produktion schließlich grünes Licht. Diesel war zu diesem Zeitpunkt bereits als Star und Produzent an Bord.

Wann kommt der Rock 'Em Sock 'Em Robots-Film ins Kino?

Ein genaues Startdatum für den Sci-Fi-Film mit Vin Diesel gibt es noch nicht. Sollte das Casting bald abgeschlossen sein und die Dreharbeiten zügig angesetzt werden, können wir uns eine Veröffentlichung Mitte 2027 vorstellen.

Diverse Franchises aus dem Mattel-Katalog werden gegenwärtig adaptiert. So kommt etwa ein Masters of the Universe-Film und eine Polly Pocket-Umsetzung.

