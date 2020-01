Violet Evergarden-Film: Alle Kinos, in denen der emotionale Anime läuft

What? No chit-chat or monologue? Just gettin' right to the point, huh?

Kommende Woche wagt Akora Violet Evergarden den Sprung von Netflix auf die große Kinoleinwand. Wir verraten euch, in welchen Kinos ihr den Anime-Film schauen könnt.

Während das Team von Kyoto Animation sich noch immer von den Folgen eines verheerenden Brandanschlags erholt, arbeiten die Verantwortlichen an Violets erstem Kino-Abenteuer. Aus nachvollziehbaren Gründen wurde das Projekt nach hinten verschoben (via Anime News Network), weshalb wir auf den angekündigten Kinofilm noch etwas warten müssen. Dafür startet bald eine Nebengeschichte rund um Violet in unseren Kinos.

Darum geht es in Violet Evergarden und das Band der Freundschaft

In Violet Evergarden und das Band der Freundschaft zieht es die junge Akora für einen neuen Auftrag in ein Mädcheninternat. Dort sollen die jungen Frauen zu vornehmen Damen ausgebildet werden, ehe sie vornehme Männer heiraten. Die forsche Amy hat darauf jedoch so gar keine Lust, was für Violet natürlich allerlei Probleme bedeutet. Somit liegt eine Menge Arbeit vor unserer Protagonistin.

Mit einem bisherigen internationalen Einspielergebnis von umgerechnet circa 9,9 Millionen US-Dollar (via The Numbers) ist die Violet Evergarden-Side-Story durchaus gut gestartet und dürfte ihre Einnahmen bald noch ausbauen. Universum Anime bringt den Film nun in Zusammenarbeit mit KAZÉ Deutschland im Rahmen der KAZÉ Anime Nights 2020 am 28. Januar 2020 und 2. Februar 2020 in ausgewählte deutsche und österreichische Kinos.

Eine Liste aller teilnehmenden Kinos hat unter anderem Themroc zusammengestellt.

Alle deutschen Kinos, die Violet Evergarden und das Band der Freundschaft am 28. Januar 2020 zeigen

Cinetech Münsterland Ahaus

Capitol Filmpalast (Albstadt)

Capitol Kinocenter (Ansbach)

CineStar Augsburg

Bali Kino Palast (Balingen)

CineStar Bamberg

CineStar Cubix (Berlin)

CineStar Hellersdorf (Berlin)

CineStar Berlin-Tegel

CineStar Treptower Park (Berlin)

CineMotion Berlin-Hohenschönhausen

Traumpalast Biberach

CineStar Bielefeld

Filmzentrum Bären (Böblingen)

Capitol (Bochum)

CineStar Bonn Sternlichtspiele

Concerthaus Kino Brandenburg

CineStar Kristall-Palast (Bremen)

CineMotion Bremerhaven

CineStar - Der Filmpalast am Roten Turm (Chemnitz)

Lichtspielhaus (Deggendorf)

CineStar Dortmund

CineStar Düsseldorf

UFA-Palast Düsseldorf

CineStar Emden

Cinetech Emsdetten

CineStar - Der Filmpalast (Erfurt)

CineStar - Der Filmpalast (Erlangen)

Traumpalast Esslingen

CineStar (Frankfurt/Oder)

CineStar - Der Filmpalast (Fulda)

CineStar - Der Filmpalast (Garbsen)

Apollo Cinemas Multiplex (Gelsenkirchen)

CineStar (Greifswald)

Cinetech Gronau

CineStar (Gütersloh)

CineStar Hagen

thelight Cinema Halle

Filmpalast Maxx Hameln

Astor Grand Cinema (Hannover)

Hechinger Kinos (Hechingen)

Lichtblick Filmtheater Heide

Thega-Filmpalast (Hildesheim)

CineMotion Hoyerswerda

CineStar Westpark (Ingolstadt)

filmpalast Iserlohn

CineMotion Itzehoe

CineStar Jena

Filmpalast am ZKM (Karlsruhe)

CineStar by filmpalast (Kassel)

Filmpalast Kaufering

CineStar Konstanz

CineMotion Langenhagen

CineStar Leipzig

Traumpalast Leonberg

CineStar - Filmpalast Stadthalle (Lübeck)

CineStar - Der Filmpalast (Ludwigshafen)

CineStar Magdeburg

CineStar - Der Filmpalast (Mainz)

filmpalast Mühlhausen

CineStar Neubrandenburg

CineStar Neumünster

Union Filmtheater Neuruppin

Spectrum Kino Center Norderstedt

filmpalast Neue Zeit - Kino Nordhausen

CINECITTA' Multiplexkino (Nürnberg)

CineStar - Der Filmpalast (Oberhausen)

Forum Offenburg

Filmpalast Oranienburg

Movie Star (Parchim)

Union Filmtheater Prenzlau

Forum Rastatt

CineStar Kino Remscheid

Cinetech Rheine

CineStar Capitol Filmpalast (Rostock)

CineStar - Der Filmpalast (Saarbrücken)

Filmpalast Salzwedel

Capitol Filmpalast Schleswig

Traumpalast Schwäbisch Gmünd

Filmwelt Schweinfurt

filmpalast Capitol Schwerin

CineStar Siegen

Kinocenter Theaterhaus Speyer

CineStar (Stade)

Uppstall Kinos Stendal

CineStar (Stralsund)

UFA Palast Stuttgart

Blue-Boxx-Kino (Villingen-Schwenningen)

CineStar Villingen-Schwenningen

Traumpalast Waiblingen

CineStar Atrium (Weimar)

CineStar Wildau

Kinocenter Winsen

CineStar Wolfenbüttel

filmpalast Zwickau Astoria

Alle österreichischen Kinos, die Violet Evergarden und das Band der Freundschaft am 28. Januar 2020 zeigen

Cineplexx Graz

Annenhof (Graz)

Cineplexx Hohenems

Metropol Kino (Innsbruck)

Cineplexx Innsbruck

Cineplexx Linz

Hollywood Megaplex Pluscity & IMAX-Theatre & 4DX (Linz/Pasching)

Cineplexx Salzburg City

Cineplexx Salzburg Airport

Hollywood Megaplex St. Pölten & IMAX-Theatre

Stadtkino Villach

Hollywood Megaplex Gasometer & 4DX (Wien)

Cineplexx Apollo Kino (Wien)

Cineplexx Donauplex (Wien)

Cineplexx Wienerberg (Wien)

Shopping City Süd (Wien)

Millenium City (Wien)

Village Cinema (Wien)

Cineplexx Wiener Neustadt

Alle deutschen Kinos, die Violet Evergarden und das Band der Freundschaft am 2. Februar 2020 zeigen

CinemaxX Movietainment GmbH (Augsburg)

CinemaxX Movietainment GmbH (Berlin)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Bielefeld)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Bremen)

CinemaxX Dresden

CinemaxX Essen

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Freiburg)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Göttingen)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Halle)

CinemaxX Hamburg-Dammtor

CinemaxX MaxXtainment GmbH (Hannover)

CinemaxX Hamm

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Heilbronn)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Kiel)



CinemaxX Movietainment GmbH (Krefeld)

CinemaxX Cinetainment GmbH (Magdeburg)

CinemaxX Movietainment GmbH (München)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Offenbach)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Oldenburg)

CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Regensburg)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Sindelfingen)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Stuttgart)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Trier)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Wolfsburg)



CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (Wuppertal)



CinemaxX Movietainment GmbH (Würzburg)

Violet Evergarden und das Band der Freundschaft läuft nur am 28. Januar 2020 und am 2. Februar 2020 mit deutscher Synchronisation in allen aufgelisteten Kinos.

Werdet ihr euch Violet Evergarden und das Band der Freundschaft im Kino ansehen?