Wann kommt VisionQuest Folge 3 zu Disney+? Die verwirrende Veröffentlichung der Marvel-Serie erklärt

Mit VisionQuest ist die größte Marvel-Serie des Jahres bei Disney+ gestartet. Bei der Veröffentlichung der Folgen müsst ihr allerdings eine Sache beachten. Denn beim Finale gibt es eine Unebenheit.

Nach WandaVision und Agatha All Along fungiert die neue Marvel-Serie VisionQuest als Abschluss der Trilogie über die wohl ungewöhnlichste Marvel-Familie. Einmal mehr bewegen wir uns zwischen Logik und Magie, zwischen Platinen und Gefühlen. Denn White Vision (Paul Bettany) befindet sich auf der Suche nach sich selbst.



Am 14. Oktober 2026 ist die Serie bei Disney+ gestartet. Ihr könnt allerdings nicht alle Folgen auf einen Schlag schauen. Stattdessen setzt der Streaming-Dienst wie bei den meisten seiner Originalproduktionen auf eine wöchentliche Veröffentlichung. Wir haben für euch aufgeschlüsselt, wann welche Folge erscheint.

VisionQuest Folge 3 kommt direkt mit Folge 4

Auf Folge 3 von VisionQuest müsst ihr nicht lange warten. Schon am 21. Oktober 2026 geht die Geschichte weiter. Und das Beste ist: Folge 4 gibt es direkt obendrauf. Tatsächlich hat sich Disney+ bei der Serie für eine Veröffentlichung in Doppelfolgen entschieden – mit einer Ausnahme bei den letzten zwei Kapiteln.

Die Veröffentlichungstermine von VisionQuest:

Folge 1 – 14. Oktober 2026

– 14. Oktober 2026 Folge 2 – 14. Oktober 2026

– 14. Oktober 2026 Folge 3 – 21. Oktober 2026

– 21. Oktober 2026 Folge 4 – 21. Oktober 2026

– 21. Oktober 2026 Folge 5 – 28. Okotber 2026

– 28. Okotber 2026 Folge 6 – 28. Oktober 2026

– 28. Oktober 2026 Folge 7 – 4. November 2026

– 4. November 2026 Folge 8 – 11. November 2026

VisionQuest begleitet uns damit insgesamt fünf Wochen lang bei Disney+.



Wichtig zu beachten: In den USA erscheinen die Folgen kalendertechnisch einen Tag früher. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie in Deutschland tatsächlich später veröffentlicht werden. Der Datumsunterschied ergibt sich lediglich aus der Zeitverschiebung. Wir kommen also alle gleichzeitig auf den neuesten Stand.

VisionQuest Staffel 2 ist möglich, aber nicht bestellt

Obwohl VisionQuest aktuell als Miniserie mit acht Folgen geführt wird, hat Serienschöpfer Terry Matalas bereits durchblicken lassen, dass er sich eine Fortsetzung der Serie vorstellen könnte. Ob es sich dabei dann um eine 2. Staffel mit weiteren acht Folgen oder einer weiteren, eigenen Spin-off-Serie handeln würde, ist unklar.

Gegenüber The Direct sagt Matalas:

Ich denke, [VisionQuest Staffel 2] liegt ganz bei den Marvel-Göttern und Disney. [Die Serie] muss nicht unbedingt [für sich allein stehen]. Es gibt da ein paar Figuren in Situationen, die, wenn man so will, sich ganz auf ihrer eigenen Insel bewegen. Ich versuche gerade, das richtig zu formulieren ... Man könnte diese Figuren durchaus wiedersehen, wenn man möchte.

Denkbar wäre auch, dass Vision im Zuge eines Specials bei Disney+ zurückkehrt, wie wir es zuletzt mit dem Punisher erlebt haben. Weitere Auftritte in kommenden Marvel-Filmen sind ebenso möglich. Vorerst kommt es aber auf die Streaming-Zahlen an. Sollte VisionQuest ein Mega-Hit werden, könnte die Serie eine Zukunft haben.

Da Marvel in der Vergangenheit aber nur die wenigsten seiner Live-Action-Projekte bei Disney+ um weitere Staffeln verlängert hat und generell seine Strategie in diesem Bereich überdenkt, sollten wir unsere Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Aktuell ist die Zukunft der MCU-Serien bei Disney+ sehr ungewiss.