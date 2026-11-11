Marvel-Hammer: Tote Figur wurde gerade wiederbelebt und Fans kollabieren fast wegen Rückkehr

Im soeben veröffentlichten Finale der MCU-Serie VisionQuest versteckt sich eine Abspannszene, die es in sich hat. Moviepilot hat Details zur Wiederbelebung einer toten Heldin für euch.

Über die letzten Wochen konnten Marvel-Fans bei Disney+ die neue MCU-Serie VisionQuest verfolgen, in der sich der titelgebende Synthezoid (Paul Bettany) auf die Suche nach seinen verlorenen Erinnerungen und seiner Menschlichkeit begibt. Am heutigen Mittwoch, dem 11. November 2026, wurde mit Episode 8 das große Finale im Streaming-Abo des Anbieters veröffentlicht.

Wer mit Einsetzen des VisionQuest-Abspanns in der letzten Episode schon abgeschaltet hat, hat allerdings eine wichtige Post-Credit-Szene verpasst. Hier erfahrt ihr, welche verstorbene Figur darin von den Toten wiederauferstanden ist und vermutlich für den nächsten großen MCU-Blockbuster in Stellung gebracht wurde.

Achtung, ab hier folgen natürlich Spoiler zum VisionQuest-Finale.

VisionQuest-Abspannszene bringt Wanda Maximoff aka Scarlet Witch zurück

Im knapp zehnminütigen Abspann von VisionQuest Folge 8 erwarten euch noch zwei kurze zusätzliche Szenen. Während die erste eher zu vernachlässigen ist, sorgt die zweite schon für mehr Furore. Zu sehen ist nochmal die Sequenz aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in der sich Wanda Maximoff aka Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) opfert, um das dunkle Buch der Magie in allen Universen zu vernichten.

Anschließend ist in der neuen Szene eine Gestalt im Umhang zu sehen, bei der es sich vermutlich um den Bösewicht Doctor Doom (Robert Downey Jr.) handelt. Er sagt die Worte "Erwache, Scarlet Witch. Deine Kräfte werden mir gehören", wonach die totgeglaubte Heldin die Augen aufschlägt. Damit endet die Post-Credit-Szene auch schon wieder.

Marvel-Fans auf der ganzen Welt sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen, was die überraschende Wiederauferstehung angeht. Die Content Creatorin miss suly baby ist beispielsweise nah am Nervenzusammenbruch, wenn ihr euch ihre Reaktion hier anschaut:

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Laut Deadline gab sich Olsen Ende März noch ahnungslos und sagte im Rahmen eines Auftritts auf der Chicago Comic & Entertainment Expo, dass sie nichts über ihre Zukunft im MCU und Avengers 5: Doomsday wisse. Ob sie nichts darüber sagen durfte oder zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar keine Szene für den kommenden MCU-Mega-Blockbuster gefilmt hatte, bleibt offen.

Wann startet Avengers 5: Doomsday im Kino?

Ob Scarlet Witch also wirklich im nächsten Avengers-Teil auftreten wird, ist wenig überraschend noch nicht offiziell bestätigt worden. Neben zahlreichen gesicherten Stars und Rückkehrer:innen wird Wanda womöglich als Überraschung für die Fans noch unter Verschluss gehalten. Mehr wissen wir spätestens ab dem 16. Dezember, wenn Avengers 5: Doomsday in den deutschen Kinos startet.