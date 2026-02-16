Völlig absurd: Jason Statham spielt sich selbst – und das ist noch nicht einmal die beste Nachricht

Die abgedrehteste Nachricht des Tages lautet: Jason Statham spielt Jason Statham. Der Action-Star wird unter der Führung eines der derzeit spannendsten Action-Regisseure freidrehen.

Im heutigen Actionkino spielt ein Name in der obersten Liga mit: Jason Statham. Was für eine Marke der wehrhafte Brite ist, würdigt nun auch David Leitch (Bullet Train) auf unerwartete Art. Denn der für rasante Kämpfe bekannte Regisseur hat den Star in seinem neuen Film besetzt – als sich selbst.

Jason Statham spielt sich selbst – als Superstar und Dieb

Jason Statham Stole My Bike heißt die neue Actionkomödie, die David Leitch laut Deadline als Nächstes umsetzt. Der Filmemacher nahm einst als Stuntman seinen Anfang, bevor er zum Regisseur aufstieg und mit Werken wie Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train und The Fall Guy (auch schon mit Star-Meta-Ebene) zeigte, wie man heutzutage gelungene Action inszeniert.

Mit Jason Statham hatte er zuvor außerdem bereits Fast & Furious: Hobbs & Shaw gedreht. Zusammen versprechen beide explosive Unterhaltung.

Jason Statham ist nach Filmen wie Crank, Meg und The Beekeeper wohl jedem Action-Fan ein Begriff. Letztes Jahr war er in A Working Man im Kino zu sehen und als hart arbeitender Schauspieler präsentiert er sich meist mit ein bis zwei Filmen pro Jahr. Auch komödiantische Ausflüge wie Spy – Susan Cooper Undercover finden sich schon in seiner Filmografie.

Zur Handlung von Jason Statham Stole My Bike ist (über die Information hinaus, dass Jason Statham sich selbst spielen wird) noch nicht viel bekannt. Der vielsagende Name des Films (irgendwo zwischen Ey Mann – Wo is' mein Auto!!? und Fahrraddiebe) legt jedoch nahe, dass eine fiktionale Version des Stars für den Raub eines Fahrrads oder Motorrads verantwortlich ist und die Actionkomödie noch eine andere Hauptfigur besitzt, die die Anklage im Titel vorbringt.

Dass Superstars sich auf der Höhe ihrer Karriere (meist mit komödiantischer Überzeichnung) selbst spielen, hat in Hollywood mittlerweile Tradition. Wer könnte schließlich Bruce Willis als Bruce Willis in Ocean's Twelve oder Nicolas Cage in als Nick Cage in Massive Talent vergessen?

Wann startet Jason Statham Stole My Bike?

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Alison Flierl, die zuvor Episoden für BoJack Horseman und die School of Rock-Serie verfasste. Mit über 80 Millionen US-Dollar Budget kann Jason Statham Stole My Bike zudem eine stattliche Summe Geld für einen Film seiner Größe vorweisen.

Da der Dreh im Mai 2026 beginnen soll, rechnen wir im Laufe des Jahres 2027 mit einer Veröffentlichung von Jason Stathams neuer Actionkomödie. Im selben Jahr ist auch der Start von The Beekeeper 2 geplant. Wer auf ein Wiedersehen mit dem Star nicht so lange warten will, kann stattdessen schon dieses Jahr seinen nächsten Film ins Auge fassen: Am 26. März 2026 startet sein neuer Action-Ausflug Shelter.

