Vom bisher erfolgreichsten Film 2026 habt ihr vermutlich noch nie gehört: Fast 600 Millionen und schon Teil 3 einer Reihe

2026 hat noch nicht viele Überflieger an den Kinokassen hervorgebracht. Dennoch gibt es einen Film, der die Konkurrenz mühelos abhängt. Vermutlich habt ihr aber noch nie von ihm gehört.

Während die Blockbuster-Saison 2026 langsam, aber sicher ins Rollen kommt, werfen wir einen ersten Blick zurück und schauen uns an, wie das Kinojahr bisher gelaufen ist. In Deutschland gibt es bereits fünf Millionenerfolge, was die Anzahl der verkauften Tickets angeht. Ins internationale Ranking hat es davon keiner geschafft.

Wenn wir uns die Liste der bislang weltweit erfolgreichsten Filme anschauen, warten dort namhafte Hits wie die kontroverse Romanverfilmung Wuthering Heights – Sturmhöhe, über die in den vergangenen Wochen viel zu lesen war. Ausgerechnet Platz 1 dürften viele hiesige Filmfans jedoch noch gar nicht auf dem Schirm haben: Pegasus 3.

Die erfolgreichsten Filme 2026: Kein Hollywood-Blockbuster kommt bisher an Pegasus 3 heran

Bei Pegasus 3 handelt es sich um einen chinesischen Rennsportfilm, der – wie es der Titel unschwer erahnen lässt – zu einer längst etablierten Filmreihe gehört. Mit dem 2019 erschienenen Pegasus hat alles angefangen. Fünf Jahre später wurde die Mischung aus Action und Komödie mit Pegasus 2 fortgesetzt. Dieses Jahr startete Teil 3.

Die Geschichte dreht sich um den Rennfahrer Zhang Chi (Shen Teng), der einst ein großer Name im Rennsport war, sich inzwischen aber zurückgezogen hat. Nach langer Zeit erhält er eine unerwartete Comeback-Chance: Er soll bei der prestigeträchtigen Muchen 100 Rally mit einem Team aus Top-Fahrern den ersten Platz für China holen.

Es dauert nicht lange, bis die Passion für den Sport von den Intrigen hinter den Kulissen korrumpiert wird. Am Ende des Tages geht es den Drahtziehern nur darum, noch mehr Einfluss zu erhalten und ihren monetären Gewinn zu steigern. Zhang Chi ist allerdings nicht gewillt, den Sport, den er so liebt, einfach verkommen zu lassen.

Pegasus 3 macht sogar dem Rennsport-Überflieger F1: Der Film mit Brad Pitt Konkurrenz

Beachtliche 599 Millionen US-Dollar hat Pegasus 3 laut der chinesischen Box-Office-Seite Entgroup bis dato eingespielt. Die Einnahmen stammen in erster Linie aus dem Heimatland des Blockbusters, der auch seine beiden Vorgänger weit übertroffen hat. Teil 1 kam auf 256 Millionen US-Dollar, Teil 2 auf 467 Millionen US-Dollar.

Pegasus 3 dürfte in wenigen Tagen den ähnlich gelagerten F1: Der Film überholen, der mit starken 633 Millionen US-Dollar zu einer der größten Blockbuster-Überraschungen der vergangenen Saison avancierte. Selbst die in zweieinhalb Stunden gebündelte Star-Power von Brad Pitt kann jedoch nicht mit dem Erfolg der Pegasus-Reihe mithalten.

Die Top 10 der erfolgreichsten Filme 2026 (Stand: 10. März 2026):

Besonders spannend: Pegasus 3 ist nicht die einzige chinesische Produktion in der Top 10. Mit Blades of the Guardians, Scare Out und Boonie Bears: The Hidden Protector sind drei weitere Titel vertreten, die in Deutschland und vielen anderen Ländern noch nicht einmal einen Kinostart haben. Die Filmwelt ist definitiv im Wandel.