Von Blade Runner bis Star Wars: Die 20 größten Sci-Fi-Serien bis 2027

Science-Fiction-Fans erwartet in den nächsten Monaten und 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Während die atemberaubende 3. Staffel von Silo frisch zu Ende gegangen ist und die geerdete Alienverschwörung der fantastischen Superhelden-Serie Lanterns gerade wöchentlich begeistert, haben Fans von Science-Fiction die größten Genre-Highlights noch vor sich. Netflix, Amazon, Disney+ und Co. trumpfen in den verbleibenden Monaten 2026 sowie im nächsten Jahr mit einem gewaltigen Angebot an Sci-Fi-Neuheiten auf.

Welchen Serien können Sci-Fi-Fans neben dem Franchise-Nachschub von Star Trek und Star Wars entgegenfiebern? Wir haben die Startlisten und angekündigten Projekte von Streaming-Diensten und TV-Sendern durchstöbert und dabei 20 spannende Science-Fiction-Serien ausfindig gemacht, die in diesem und im nächsten Jahr starten.



Sci-Fi-Serien im Podcast: Diese Highlights kommen 2026 und 2027 zu Netflix und Co.

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Während Marvels Sci-Fi-Wahnsinn VisionQuest und Amazons Blade Runner-Serie zu den großen Genre-Highlights bis zum Ende des Jahres gehören, könnte 2027 mit der Rückkehr zahlreicher Hits eines der aufregendsten Serienjahre für Science-Fiction-Fans anbrechen.



Aufregende Cyberpunk-Welten, dystopische KI-Überwachung, Androiden in der Identitätskrise oder Zeitreise-Verschwörungen: Die bald startenden Sci-Fi-Serien stellen die Vielfalt des Genres mal wieder unter Beweis. Diese zehn Science-Fiction-Neuheiten stellen wir euch im Podcast näher vor:

Darüber hinaus werden zehn bestehende Sci-Fi-Serien in diesem und im kommenden Jahr mit neuen Staffeln fortgesetzt. Im Podcast stellen wir euch die Staffel-Highlights vor, auf die ihr euch bis 2027 freuen könnt:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im September: Outlander - Blood of My Blood

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