Von den Fans abgöttisch geliebtes The Rookie-Paar gibt es zu: Tim & Lucy sind nur dank des Publikums zusammen

Fan-Wünsche sind wahr geworden, als Lucy und Tim in Staffel 6 von The Rookie endlich zusammenkamen. Ursprünglich war das gar nicht geplant und ist nur dank der Fans passiert.

Fans von Serien lieben es, sich Gedanken um die Beziehungen der Figuren zu machen. Das ist auch bei der Erfolgsserie The Rookie nicht anders. Die Charaktere Lucy Chen (Melissa O’Neill) und Tim Bradford (Eric Winter) standen dort 5 Staffeln lang auf der Liste der Wunschpaare. Und dabei haben die Beteiligten zu Beginn gar nicht daran gedacht, mit den Charakteren auf die romantische Ebene zu gehen.

Tim-Darsteller Eric Winter hat den Hype um das The Rookie-Paar ungewollt losgetreten

In einem Interview mit TV Insider bestätigte Eric Winter, dass er den Hashtag Chenford (zusammengesetzt aus den Charakternamen Lucy Chen und Tim Bradford) mitentwickelt hatte. Die Idee war, Lucy und Tim als Partner:innen zu etablieren und unter dem Hashtag den Fans zugänglich zu machen. Dass die beiden ein Paar werden, war dabei gar nicht geplant.

Doch die Rookie-Fans sahen etwas in den beiden Figuren, das für sie funktionierte. Schnell etablierte sich Chenford als Ausdruck des Wunsches, die Polizei-Partner:innen auch außerhalb ihres Jobs zusammen zu sehen. Eric Winter hatte das Gefühl, dass die Fans sich die Geschichte angeeignet hatten.

Ich habe das Gefühl, dass sie sie erschaffen haben. Sie wussten es, bevor einer von uns wirklich sah, dass es in diese Richtung ging.

Eric Winter spricht in dem Interview darüber, dass die Fans dadurch quasi die Kontrolle übernommen haben. Ihnen gehören die Figuren und letztendlich haben sie es möglich gemacht, dass Lucy Chen und Tim Bradford inzwischen ganz offiziell ein Paar sind.

Hier könnt ihr euch das Interview ansehen:

Auch Melissa O’Neill steht hinter der Entscheidung, Chenford als Paar zu etablieren.

Zwar vermisse O’Neill manchmal die ursprüngliche Dynamik der Charaktere, doch gleichzeitig sind die Figuren real geblieben und haben sich auf natürliche Weise entwickelt. Das dürfte einer der Gründe sein, weswegen die Fans das The Rookie-Paar so sehr ins Herz geschlossen haben.

