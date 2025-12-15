Von dieser 182 Jahren alten Weihnachtsgeschichte gibt es über 100 Filmversionen: Ich habe 10 gesehen und gerankt

Diesen Dezember habe ich mir als Film-Challenge vorgenommen, mehrere Versionen der ikonischen Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zu sehen. Folgendes ist dabei herausgekommen ...

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens stand als sentimentales, sozialistisch angehauchtes Feiertagsmärchen schon immer hoch bei mir im Kurs. Nur hatte ich mich in den letzten Jahren filmisch etwas festgefahren und gewohnheitsmäßig die selben zwei Adaptionen angesehen. Das sollte sich 2025 endlich ändern: Über zehn Versionen wurden diesen Dezember ausgecheckt – und was ich dabei herausgefunden habe, will ich euch nicht vorenthalten.

Beschränkt habe ich mich für das Ranking auf Filme und Kurzfilme. Es existiert auch eine Grimdark-Version in Form der Miniserie A Christmas Carol (2019) mit Guy Pearce – die erhält von mir aber ohnehin das Prädikat "Humbug". Honorable Mentions gehen hingegen an die Doctor Who-Folge Fest der Liebe und das Blackadder-Special Blackadder’s Christmas Carol, das Charakter und Sinneswandel des Weihnachtsmuffels umdreht.

Platz 10: Der CGI-Alptraum mit Mehrfach-Jim-Carrey

Es ist nicht nur, dass die CGI-Animation von vor 16 Jahren nicht gut gealtert ist. Der Ansatz, Jim Carrey neben Ebenezer Scrooge auch die drei Geister sprechen zu lassen, klingt auf dem Papier viel interessanter, als es am Ende ist. Vor allem aber wirkt der Versuch von Robert Zemeckis, seinen Film mit geisterhaften Verfolgungsjagden und viktorianischen Actionszenen aufzupeppen, mehr als aufgesetzt und nervig.

Streamen kann man diese Version bei Disney+ im Abo.

Platz 9: Der schnörkellose Anime für die Schule

Film : A Christmas Carol (1991)

Regie: unbekannt

Bei der Suche nach japanischen Versionen der klassischen Weihnachtsgeschichte fand ich einen Anime des Verlages Gakken, der für den Schulunterricht produziert wurde. So fühlt er sich leider auch an: Komplett schnörkellos und ohne inszenatorischen Pepp, dafür aber recht nah an der Novelle. Kann man machen, kann man vor allem aber auch lassen.

Streamen lässt sich diese Version komplett legal auf YouTube , allerdings nur auf Japanisch. Automatisch übersetzte Untertitel sind aber eine Option.

Platz 8: Das Netflix-Musical mit Geister-Minions

Anders als der Anime kommt der junge Netflix-Animationsfilm mit ambitionierter Inszenierung daher und fügt sogar eigene Ideen hinzu. Die sind nur leider nicht immer die besten, wie etwa Geister-Minions oder ein Hund für Scrooge. Auch die steife Animation lässt mehr als zu wünschen übrig, dafür kann sich der Voice-Cast mit Luke Evans als Ebenezer und Olivia Colman als Geist der vergangenen Weihnacht sehen lassen und auch einige Musiknummern machen was her. Die stammen übrigens zum Teil aus dem Film, der den nächsten Platz belegt.

Streamen kann man diese Version bei Netflix im Abo.



Platz 7: Das 70er-Musical mit Albert Finney

Zu Anfang dieses Projekts hätte ich schwören können, dass eine Musical-Version mit Albert Finney zu meinen Lieblingsfilmen gehören wird. Dafür ist seine Performance von Scooge aber leider etwas zu dick aufgetragen, wie es sich eher für eine Bühnenproduktion eignen würde, und die Songs dieser Version kommen sogar im Netflix-Cartoon besser weg als hier. Auch geht mir das Finale mit Scrooge im anachronistischen Weihnachtsmannkostüm leicht gegen den Strich, insgesamt aber recht guckbar.

Streamen kann man den Film gratis in der englischen Originalversion bei Plex.



Platz 6: Die Disney-Version mit Dagobert als Scrooge

Diese wunderbare Disney-Version mit Charakteren aus dem Maushaus dürfte bei vielen längst zum jährlichen Weihnachtsprogramm gehören. Wer denkt, dass die Kids hier mit einer seichteren Fassung verschont werden, irrt gewaltig. Der Geist der zukünftigen Weihnacht lässt nicht einmal in dieser Fassung Tiny Tim vom Haken. Und dass Dagobert Duck, der im Original Scrooge McDuck heißt, hier seinen Namensgeber darstellt, ist nicht nur passend, sondern seltsam befriedigend.

Streamen kann man diese Version bei Disney+ im Abo.

Platz 5: Der TV-Film mit George C. Scott

Für einen TV-Film macht diese Version mit George C. Scott als Ebenezer Scrooge und David Warner als sein Angestellter Bob Cratchit einiges her. Auch spielt Scott einen der garstigsten Versionen des Weihnachtsmuffels in einer der pathosreichsten Fassungen. Nur fehlt dieser Version vielleicht ein bisschen das Besondere, was sie etwas zu leicht in Vergessenheit geraten lässt.

Streamen kann man den Film gratis in der englischen Originalversion bei Plex.



Platz 4: Der TV-Film mit Patrick Stewart

Gute Nachrichten: Patrick Stewart als Scrooge ist genauso gut, wie man es sich vorstellt und wünscht. Dazu kommt, dass dies die wohl vorlagentreuste Fassung überhaupt ist und mit Joel Grey (der Master of Ceremonies aus Cabaret) einen der interessantesten Geister der vergangenen Weihnacht vorweist. Einziges Manko: Die Effekte dieser TV-Produktion von vor 20 Jahren sind nicht besonders gut gealtert und der Schnitt ist manchmal mehr als rough. Sir Patrick macht aber einiges wieder wett.

Streamen kann man diese Version gerade nicht, dafür hat Koch/Plaion die DVD.

Platz 3: Die 80s-Comedy mit Bill Murray

Von der treusten Version zur frechsten. In der Comedy von Superman-Regisseur Richard Donner wird Bill Murray als skrupelloser TV-Senderboss heimgesucht. Statt ambivalenter Lichtgestalt, gemütlichem Father Christmas und sensenlosem Sensenmann sind das in dieser Version ein untoter New Yorker Taxifahrer (David Johansen), eine gewaltbereite Fee (Carol Kane) und ... na gut, noch ein Sensenmann. Dass am Ende seine Exfreundin (Karen Allen) zurückkehrt, ist mehr als unverdient, aber bei mir ist erst Weihnachten, wenn Murray eins von Carol Kane mit dem Toaster über die Mütze bekommt. Und was man am Ende mit dem Tiny Tim-Ersatz anstellt, ist rührender, als es eine Meta-Komödie nötig hätte.

Streamen kann man diese Version bei MagentaTV im Abo.



Platz 2: Das Muppet-Meisterwerk mit Michael Cain

Für viele die ultimative Version und auch bei mir ein Dauerbrenner: Michael Cain spielt Scrooge umzingelt von Muppets so ernst wie einen Schlaganfall, die Songs sind fantastisch, die Gags noch besser, die Kostüme schockierend akkurat für die Zeit um 1845 – und wenn nur noch die kleine Krücke von Filzfrosch-Tim in der Ecke steht, bleibt wirklich kein Auge trocken. Hinzu kommt, dass Gonzo als Charles Dickens viele direkte Zitate aus der Vorlage unterbringen kann. Mich stört lediglich, dass Ebenezers Schwester nicht vorkommt und der Neffe in den Hintergrund geschoben wird, weil der geläuterte Scrooge sich am Ende stattdessen bei seinem Angestellten Bob Cratchit einlädt.

Streamen kann man diese Version bei Disney+ im Abo.



Platz 1: Das Humbug-freie Meisterwerk mit Alastair Sim

Vielleicht habe ich meine Top-Position für dieses Ranking etwas spoilert, als ich neulich einen überschwänglichen Streaming-Tipp für diese Version geschrieben habe. Es bleibt dabei: Alastair Sim ist in meinen Augen der ultimative Ebenezer Scrooge in einer nah an Charles Dickens bleibenden Adaption von Die Weihnachtsgeschichte, die mit großartigen Schwarzweißbildern wundervoll von Brian Desmond Hurst inszeniert wurde. Ganz großes Weihnachtskino und nicht umsonst seit 74 Jahren eine willkommene wiederholte Heimsuchung auf Leinwand und Bildschirmen.

Streamen kann man den Film gratis in der englischen Originalversion bei Plex.

