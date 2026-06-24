Von dieser Thriller-Serie kriegt Stephen King gerade nicht genug: "Als wäre Hitchcock zurückgekommen"

Wenn Stephen King eine neue Serie liebt, dann richtig. Erst vor wenigen Tagen hat er für diesen Thriller seine Begeisterung kundgetan. Jetzt legt er mit einer weiteren Lobeshymne nach.

Stephen King ist nicht nur einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Geschichte. Er spricht auch regelmäßig seinen Support für andere Kreative aus. Besonders dann, wenn diese etwas geschaffen haben, das ihn selbst in den Bann zieht und nicht mehr loslässt. Bei dem Autor unzähliger Weltbestseller will das schon etwas heißen.



Eine von Kings jüngsten Obsessionen trägt den vielversprechenden Namen Maximum Pleasure Guaranteed und startete Ende Mai bei Apple TV. Die insgesamt zehn Folgen der Mischung aus Thriller und Comedy werden wöchentlich veröffentlicht, sodass King alle sieben Tage die Chance hat, einmal mehr seine Begeisterung zu teilen.

Neue Thriller-Serie: Maximum Pleasure Guaranteed garantiert maximales Vergnügen

Nun hat er es erneut getan: Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) postet King einen kurzen Kommentar zu Maximum Pleasure Guaranteed und zieht den Vergleich zu einem der größten Filmemacher überhaupt. An niemanden Geringeren als Alfred Hitchcock, den Master of Suspense, fühlt sich King beim Schauen erinnert:

[Die Serie] Widow's Bay ist gut. Maximum Pleasure Guaranteed ist sogar noch besser. Es ist, als wäre Hitchcock zurückgekommen, um noch einmal einen Film zu drehen. Und Tatiana Maslany ist einfach großartig. Das Spiel der Emotionen in ihrem Gesicht ist wirklich unglaublich. Sie wechselt im Handumdrehen von Komik zu Entsetzen.

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Die Geschichte von Maximum Pleasure Guaranteed dreht sich um Paula Sanders (Tatiana Maslany), eine frisch geschiedene Mutter und Journalistin. Um ihrem Alltag zu entkommen, verabredet sie sich online mit dem Camboy Trevor (Brandon Flynn). Dann sieht sie über seine Webcam, wie er überfallen und entführt wird.

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Ab diesem Punkt überschlagen sich die Ereignisse und Paula wird in einen Strudel des Verbrechens hineingezogen. Nicht nur muss sie um Trevors Leben fürchten, sondern auch ihr eigenes. Mal düster, mal lustig: Der Genre-Mix kommt sehr gut an – und das nicht nur bei Stephen King, wie unter anderem der Rotten Tomatoes -Score zeigt.

93 Prozent positive Kritiken sind bislang verzeichnet. Dazu kommt ein ähnlich starker Audience-Score mit 84 Prozent positiver Bewertungen. Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Serie seid, die ihr am Feierabend schauen könnt, solltet ihr definitiv mal einen Blick in die neue Schöpfung von David Rosen (Sugar, Hunters, Citadel) werfen.

Alternativ könnt ihr ins umfangreiche Schaffen von Alfred Hitchcock eintauchen, der Meisterwerke wie Psycho, Vertigo – Aus dem Reich der Toten und Das Fenster zum Hof gedreht hat. Auch Der unsichtbare Dritte und Die Vögel sind absolute Klassiker, die man sich als Filmfan auf keinen Fall entgehen lassen darf.

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