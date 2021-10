Von Halloween bis Ring: Die 15 besten Horror-Remakes, die sich nicht vor dem Original verstecken müssen

Es gibt sie wirklich: gute Remakes von Horrorfilmen. Welche sich tatsächlich lohnen und ihre Vorlage manchmal sogar überflügeln, erfahrt ihr in unserer zum Gruseln einladenden Liste.

Film-Remakes haben nicht immer den besten Ruf. Doch die Neuauflage eines bekannten Films muss nicht immer nur eine blasse Kopie oder ein minderwertiger Neuaufguss sein. Deshalb präsentieren wir euch zu Halloween die 15 Horror-Remakes, die an ihre Vorlage heranreichen.

In unserem Themenschwerpunkt zu Halloween schreiben wir unter anderem über Horrorfilme, die uns geprägt haben. Dieser Artikel ist Teil der Reihe. Genau wie dieser über eine jahrelange Angststörung durch Ring.



Nachdem wir euch zuletzt in unserem persönlichen Ranking der Moviepilot-Redaktion die 20 verstörendsten Szenen aus Horrorfilmen näherbrachten, werfen wir nun einen Blick auf die Community-Bewertungen von Moviepilot, um herauszufinden, welche neuaufgelegten Horrorfilme bei euch an die Spitze gehören. Gemeint sind hier tatsächliche Remakes und Neuverfilmungen. Also keine Spin-offs, Sequels, Prequels oder dergleichen. (Stand der Daten: 10/2021)