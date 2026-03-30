Von Sci-Fi bis Kriegsthriller: Diese 10 starken Miniserien bei Netflix, Amazon und Co. könnt ihr an einem Tag schauen

Kennt ihr als Serienfans dieses beruhigende Gefühl, in eine abgeschlossene, kurze Serie zu starten? Wir empfehlen euch 10 Miniserien, bei denen sich das Einschalten richtig lohnt.

Nachdem wir euch 2024 schon die besten Netflix-Miniserien empfohlen haben und 2025 weitere Miniserien-Highlights von anderen Streaming-Diensten nachlegten, ist es jetzt 2026 wieder Zeit, abgeschlossene Episoden-Erzählungen zu feiern.

Denn es gab im letzten Jahr und darüber hinaus weitere starke Geschichten zu entdecken, die man an einem Tag durchschauen kann (für die man sich aber natürlich auch mehr Zeit lassen darf). Sie reichen von Sci-Fi-Abstechern über Comedy bis zu Kriegserzählungen und Dramen bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis im Netz.

Streamt diese 10 exzellenten Miniserien bei Netflix, Amazon und Co.

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Bevor The Pitt zum Krankenhausserien-Hype des Jahres aufstieg, gab es eine andere mitreißende Mediziner-Miniserie. Fans von Twin Peaks sollten hingegen unbedingt einen anderen Sci-Fi-Mystery-Abstecher nicht auslassen. Amazon holte mehrfach große internationale Autoren-Filmemacher heran. Und auch das deutsche Fernsehen brachte in den letzten Jahren erstaunliche Höhenflüge hervor, die so manche Jugend(sünde) wieder wachrufen.

Wer Miniserien liebt, findet hier zehn persönliche Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die das ganze Streaming-Spektrum von Netflix über Amazon bis zu HBO Max abdecken.

Timecodes zu den Miniserien-Tipps – samt Binge-Laufzeit:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im April: Secret Service

Secret Service - S01 Trailer (English) HD

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