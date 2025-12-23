Von wegen Superhelden-Müdigkeit: 2025 war das beste Film- und -Serienjahr von Marvel und DC seit Langem

Nach den Erfolgen von The Dark Knight und Marvel’s The Avengers haben Superheldenfilme über Jahre das Kino dominiert. Doch in letzter Zeit hörte man vor allem von einer Superhelden-Müdigkeit. Dann kam 2025.

Seit meiner Kindheit bin ich ein großer Fan von Superhelden. Die Cartoons und Comics haben mich inspiriert und ich konnte nicht genug davon bekommen. Es war ein Fest, als 2002 Spider-Man über die Leinwände schwang und Superhelden wieder in großen Blockbustern verfilmt wurden. Die große Begeisterung des Mainstreams kam dann mit Iron Man und der Wiedererweckung von Batman in Batman Begins Mitte der 00er Jahre.

Superhelden waren auf einem unaufhaltsamen Siegeszug durch die weltweiten Kinos. Dann kam die Superhelden-Müdigkeit. Zu viele Filme, Serien und Specials in zu kurzer Zeit führten vor einigen Jahren zur Übersättigung des Publikums. Viele fragten sich, ob das Genre am Ende sei oder ob sich die Superhelden-Filme noch einmal aufbäumen. 2025 zeigt uns den Weg.

Marvel und DC haben 2025 neue Ansätze gefunden – und sollten genau da dranbleiben

Auch wenn es hin und wieder einzelne Hits bei Marvel und DC gab, so gut wie das Marvel Cinematic Universe (MCU) in Phase 3 wurde es einfach nicht mehr. Avengers 4: Endgame war ein Höhepunkt, nachdem es bergab ging – bis sich dieses Jahr der Wind drehte.

Es begann im März mit Daredevil: Born Again. Die Fortsetzung der Netflix-Serie brachte einen der beliebtesten Defenders bei Disney+ ins MCU. Der Charakter durfte behalten, was ihn ausgemacht hat, der Cast kehrte zurück und die Geschichten wurden ins MCU eingebettet, ohne davon überrannt zu werden. Die Serie machte Lust auf mehr.

Während im Kino Captain America 4: Brave New World noch eher gemischt aufgenommen wurde, war es dann Thunderbolts* im April, der mich und auch viele andere im Publikum wachrüttelte. Zwar blieb der Film finanziell hinter den Erwartungen zurück, doch wer es ins Kino wagte, wurde belohnt. Thunderblots* erhielt begeisterte Reaktionen von zahlreichen Fans und vorwiegend positive Kritiken. Alleine auf Rotten Tomatoes konnte er 88 % Kritikerstimmen und 93 % der Zuschauer:innen überzeugen. Ein einzelner Film ist zwar keine Kehrtwende, doch das Jahr sollte noch mehr bringen.

Kurze Zeit später erschien im Juli Fantastic Four: First Steps und nach Langem gab es endlich wieder einen kleinen Hype um einen Superhelden-Film. Er konnte die Erwartungen und vor allem Hoffnungen vieler treuer Fans (darunter ich) erfüllen. Im selben Monat brachte sich zudem DC mit dem neuen Superman wieder ins Spiel.

Was machten die neuen Superhelden-Filme anders?

Zum einen setzten sowohl die Thunderbolts* als auch die Fantastic Four auf größtenteils etablierte Figuren. Aber noch viel wichtiger: Sie hatten ein größeres Thema. Thunderbolts* zeigte uns gebrochene Menschen, die mit Depressionen und anderen psychischen Problemen zu kämpfen hatten. Der Showdown des Filmes war erfrischend anders und die Charaktere so nahbar wie selten zuvor. Das hatten die Filme auch dem neuen Captain America Anfang des Jahres voraus, der uns mit seiner US-Regierungs-Verschwörungsgeschichte eher auf Distanz hielt.

Die Fantastic Four wurden als innige Familie vorgestellt und vor ein unmögliches moralisches Problem gestellt. Sie mussten sich zwischen dem eigenen Kind und der gesamten Weltbevölkerung entscheiden. Doch weil sie nicht aufgegeben und zusammengehalten haben, konnten sie eine dritte Lösung finden. Das hat mich daran erinnert, weshalb ich Superhelden-Filme liebe. Es geht um inspirierende Figuren, die mutig ihren Problemen begegnen und sie überwinden.

Kaum ein Superheld verkörpert diesen Geist des Heldentums so sehr wie Superman. Im Auftakt zum neuen DCU von James Gunn und Peter Safran hat es der Prototyp des Superhelden ebenfalls vor allem mit moralischen Dilemmata zu tun. Superman ist ein Alien, das sich auf der Erde eine Identität als Mensch bewahren will. Er greift in weltpolitische Konflikte ein, um Menschen zu schützen, doch genau dafür erhält er Kritik.

Der Film stellt sich erneut die Frage, wie viel Macht ein Individuum ausüben darf, zeigt den Supermann aber von einer viel menschlicheren und verletzlicheren Seite als die vorangegangenen Zack Snyder-Filme. Superman kämpft mehr mit sich selbst als mit anderen.

Wie sieht die Zukunft des Superhelden-Films aus?

Ich glaube nicht, dass uns 2025 die letzte Wendung des Superhelden-Kinos gebracht hat, aber es wurde ein Trend aufgezeigt, den ich wirklich begrüße. Daredevil: Born Again, Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps und Superman schufen allesamt sehr greifbare Held:innen mit zutiefst menschlichen Problemen.

Das war schon die Erfolgsformel der Comics in den 60ern, dem sogenannten Silbernen Zeitalter. Auch hier standen das Drama und die Beziehung der Figuren im Vordergrund, die Action wurde nebensächlich und die Heldengeschichten mussten nach dem Goldenen Zeitalter neue Drehs finden. Vielleicht schaffen es die neuen Superhelden-Filme auch, eine derartige Wandlung zu vollziehen, und wir stehen nach dem vielversprechenden Jahr 2025 vor einem neuen Zeitalter des Genres.

In genau einem Jahr startet Avengers Doomsday, der mit seinem MCU-All-Stars-Cast wie ein letztes Aufbäumen der Goldenen Superhelden-Kinozeit wirkt. Hoffentlich besinnen sich alle anderen Projekte, die gerade geschmiedet werden, auf den frischen und viel spannenderen Weg, der 2025 eingeschlagen wurde.