Vor 10 Jahren arbeitete er als Klempner, heute spielt er einen Spider-Man-Bösewicht im neusten Film

Um seinen Traum zu erfüllen, in einem Marvel-Film mitzuspielen, kündigte er seinen Job. Inzwischen war er schon in 2 MCU-Filmen zu sehen. Zuletzt als Spidey-Bösewicht.

Den Job als Handwerker zu kündigen, um Schauspieler zu werden, klingt nach einer klassischen Hollywood-Geschichte. Im Fall von Billy Clements scheint sie tatsächlich wahr zu sein. Vor 10 Jahren arbeitete der Schauspieler und Stuntman nach eigener Aussage noch als Klempner. Nun hat er in mehreren großen Projekten mitgewirkt. Als Stuntman war er bereits an mehreren Marvel-Filmen und Serien beteiligt und auch einige Netflix-Produktionen stehen auf seiner Vita. Zuletzt war er in Spider-Man: Brand New Day zu sehen, in einer kurzen, aber spannenden Szene.

Billy Clements hat in seiner Szene ein Spider-Man-Cover zum Leben erweckt

Clements verkörperte den Schurken Ramrod im letzten Spider-Man-Film. In den Comics startete Ramrod als Schurke für Daredevil, trat später aber auch gegen den Netzkopf an. Vor seiner Schurkenkarriere war er ein Vorarbeiter auf einer Ölplattform. Nach einem Unfall, der beinahe sämtliche seiner Knochen zertrümmerte, wurde er mit einem Stahlskelett und Superstärke als Cyborg wiedergeboren.

In Spider-Man: Brand New Day ist er während der Montage zu sehen, in der die Heldentaten des Netzschwingers zusammengefasst werden. Dabei wurden mehrere klassische Cover von Spider-Man-Comics nachgestellt. Die Szene von Billy Clements entspricht dabei The Amazing Spider-Man #221 aus dem Jahr 1981.

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Im Setvideo, das von DiscussingFIlm geteilt wurde, erklärt Clements:

Vor zehn Jahren reparierte ich als Klempner Toiletten und Boiler. Ich hasste es. Ich sagte mir: 'Ich werde ein Superheld' [...] Ich begann als Statist. Zehn Jahre später stehe ich hier und kämpfe gegen Spider-Man.

Laut The Direct hat Clements mehrere Szenen gedreht, welche jedoch durch den Schnitt ausgemustert wurden. Übrig blieb eine einzelne Einstellung. Doch Clements teilte seine Arbeit mit Stolz und ist froh, dass er überhaupt im Film auftaucht.

Ein Großteil von Ramrods Szenen wurde herausgeschnitten, aber als drei Stunden Material entfernt werden mussten, fielen noch viel bekanntere Schauspieler komplett der Schere zum Opfer; daher bin ich wirklich froh, dabei zu sein – auch wenn es nur für kurze Zeit ist.

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Ramrod war nicht der erste Marvel-Schurke, den Clements verkörpern durfte. Als Punisher-Gegenspieler, der nur als der Russe bekannt ist, war Clements außerdem im Multiversum-Wahnsinn Deadpool & Wolverine zu sehen. Dort gehörte er zu den Bösewichten, die sich Cassandra Nova (Emma Corrin) angeschlossen hatten. Clements ist ein großer Fan der Marvel-Comics und würde sich sicher freuen, in noch mehr Filmen mitwirken zu dürfen.