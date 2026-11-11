Vor genau 10 Jahren erschien einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrtausends

Ein Meister seines Fachs stieg 2016 ins Sci-Fi-Genre ein. Mit einem intelligenten Meisterwerk, das ganz ohne Strahlenpistolen oder Weltraumschlachten auskommt.

Noch bevor Denis Villeneuve das Sequel Blade Runner 2049 ablieferte und zum Regisseur der Dune-Neuverfilmung wurde, inszenierte er seinen – seien wir mal ganz ehrlich – bis dato besten Sci-Fi-Film. Das ist am heutigen 11. November genau zehn Jahre her. Aber was bedeutet das schon, wenn man die Zeit auch nonlinear betrachten kann? So wie die Aliens aus dem Genre-Glanzstück Arrival.

Das Sci-Fi-Highlight Arrival lässt uns seit 10 Jahren über Kommunikation und Zeit nachdenken

In vielerlei Hinsicht ist Arrival ein geistiger Nachfolger von Contact und ein Vorläufer zum diesjährigen Sci-Fi-Hit Der Astronaut - Project Hail Mary. Mit dem riesigen Unterschied, dass Villeneuves Alien-Kommunikationsdrama im Gegensatz zum Ryan Gosling-Vehikel unsagbar traurig ist. Wie traurig ist es? Der Film fängt mit dem Tod eines Kindes an, unterlegt von Max Richters Musikstück On the Nature of Daylight – das sagt eigentlich alles. Trotz alledem ist die Verfilmung von Ted Chiangs Kurzgeschichte Story of Your Life ein ausgesprochen hoffnungsvolles Werk.

Amy Adams spielt die Linguistin Louise Banks, die vom US-Militär kontaktiert wird, als eines Tages außerirdische Raumschiffe auf der Erde erscheinen. Keine schimmernden UFOs aus Chrom, sondern organisch geformte Gebilde, die auch dekorativ im Zen-Garten parken könnten. Geräuschlos hängen sie in der Luft und warten geduldig auf eine menschliche Reaktion. Doch wie kommuniziert man mit völlig fremden Wesen, für die Sprache und Schrift etwas ganz anderes bedeuten? Und wie prägt diese fremdartige Verarbeitung von Kommunikation die gesamte Wahrnehmung?

Hier der Arrival-Originaltrailer:

Star Trek-Fans kennen eine ähnliche Problemstellung aus der Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Episode Darmok, in der Captain Picard (Patrick Stewart) mit einem Alien kommunizieren muss, dessen Volk sich lediglich in kulturellen Metaphern unterhalten. Arrival-Protagonistin Louise hat es noch etwas schwerer und muss zunächst Grundlagen für die Unterhaltung mit den siebenfüßigen Heptapoden etablieren.

Beim Dechiffrieren der ringförmigen Tintenkleksschrift rennt Louise und dem Mathematiker Ian (Jeremy Renner) jedoch die Zeit davon, denn elf weitere Raumschiffe sind an anderen Orten der Welt gelandet, und nicht alle Regierungen unterstellen den Besuchern wohlwollende Absichten. Gleichzeitig wird die Sprachexpertin von Erinnerungen an ihre Tochter heimgesucht, die jedoch keine traumatische Ablenkung sind, sondern zur Lösung des Rätsels beitragen.

Am Ende ist Arrival nicht nur ein schlauer Sci-Fi-Film über intergalaktische Verständigung, sondern ein stoisches Plädoyer, das Leben mit all seinen Facetten anzunehmen und zu erleben. Ganz im Sinne von Rainer Maria Rilke, bei dem es im Stundenbuch hieß: "Lass dir Alles geschehn: Schönheit und Schrecken. Man muss nur gehn: Kein Gefühl ist das fernste. Lass dich von mir nicht trennen. Nah ist das Land, das sie das Leben nennen. Du wirst es erkennen an seinem Ernste. Gieb mir die Hand."

Hier könnt ihr Arrival gleich streamen

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