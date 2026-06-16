Vor 10 Jahren hat dieses Meisterwerk der Filmwelt die Sprache verschlagen, jetzt streamt es bei HBO Max

Zum Pride Month wollen wir euch einen ganz besonderen Film ans Herz legen, der dieses Jahr seinen zehnjährigen Geburtstag feiert. Es ist ein Meisterwerk in drei Kapiteln, die euch nie wieder loslassen.

Als im September 2016 beim Telluride Film Festival ein kleiner Film namens Moonlight seine Premiere feierte, hatten nur die wenigsten unter den Anwesenden eine Vorstellung davon, was für einen emotionalen Sturm gleich auf sie zukommen würde. Nicht zuletzt war Regisseur Barry Jenkins zum damaligen Zeitpunkt noch ein großer Geheimtipp – selbst in den Kreisen eingefleischter Festivals-Fans.

Nur einen abendfüllenden Spielfilm, Medicine for Melancholy, hatte Jenkins vor Moonlight ins Kino gebracht. Nach der Telluride-Premiere war er jedoch in aller Munde. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich das berührende Coming-of-Age-Drama über den Jungen Chiron, den wir in drei Phasen seines Lebens kennenlernen, in der Filmwelt und konnte bei acht Nominierungen drei Oscars gewinnen, darunter Bester Film.

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Moonlight bei HBO Max: Barry Jenkins erzählt eine unheimlich starke Coming-of-Age-Geschichte

Die Geschichte von Moonlight beginnt im Miami der 1980er Jahre, wo der neunjährige Chiron (Alex R. Hibbert) zwischen traumhaften Stränden und einer drogenabhängigen Mutter Paula (Naomie Harris) in einer klaustrophobischen Wohnung aufwächst. Nicht nur zu Hause warten Probleme auf ihn. Auch in der Schule muss Chiron die schlimmsten Dinge ertragen. Nur Kevin (Jaden Piner) steht ihm zur Seite.

Zwischen den beiden Jungen formt sich eine Freundschaft, die bald von stärkeren, ungeklärten Gefühlen durchdrungen wird. Sieben Jahre später treffen die beiden erneut aufeinander, dieses Mal gespielt von Ashton Sanders und Jharrel Jerome, ehe Trevante Rhodes und André Holland die Rollen im dritten Kapitel übernehmen, das einen weiteren Sprung von zehn Jahren macht und fast nur in einem Diner angesiedelt ist.

Auf den ersten Blick wirkt Jenkins' Film sehr überschaubar in seiner Struktur und Erzählung. Die bewusst gewählte Rahmung erweist sich im Verlauf der knapp zwei Stunden Laufzeit jedoch als große Stärke: Jede Szene kann atmen und uns tiefer in die verschlossene Gefühlswelt der Figuren führen – und die sind extrem verschlossen, allen voran Chiron, der mit seiner Sexualität und seinem Mannsein hadert.

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Chiron ist ein extrem verschlossener Protagonist, doch Moonlight blickt bis in sein tiefstes Innerstes

Selbst wenn er in Juan (Mahershala Ali) und dessen Freundin Teresa (Janelle Monáe) für einen kurzen Augenblick eine Art Ersatzfamilie findet, brodelt im Hintergrund stets ein Gefühl von Einsamkeit. Eine Einsmakeit, die so verschlingend ist, dass sich Chiron kaum traut, sich gegenüber einer anderen Person zu öffnen. Die Welt um ihn herum ist zu hart und zu brutal. Immer wieder wirft sie ihn aus der Bahn.

Umso behutsamer erzählt Jenkins seine Geschichte. Und das, ohne Chirons Lebensrealität als schwulen Schwarzen Mann zu verfälschen, der sich in einer Umgebung wiederfindet, die ihn so sehr verunsichert, dass er selbst die Menschen abstößt, bei denen er sich geborgen fühlt. Moonlight entfaltet sich mit entwaffnender Empathie und vielen stillen Momenten, aber auch einer verblüffend klaren Filmsprache.

James Laxtons schwebende Kamera, die uns Chiron durch heiße Sommernächte folgen lässt. Der elegante Schnitt von Nat Sanders und Joi McMillon, durch den sich alle drei Kapitel mit lyrischer Kraft vereinen. Und natürlich diese unheimlich tolle Filmmusik, mit der Nicholas Britell jede Regung der Figuren mit einem umarmenden Klang begleitet – absolut überwältigend in Zärtlichkeit und Einfühlungsvermögen.

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Moonlight muss sich nicht selbst erklären. Der Film geht in der Stimmung seiner Szenen auf und schafft dort filmische Räume, in denen man ewig verweilen könnte. Zehn Jahre später haben diese Bilder und Töne nichts von ihrer Magie verloren. Viele Indie-Filme versuchen, den Vibe von Moonlight einzufangen, doch nur die wenigsten fühlen sich so ehrlich und unmittelbar an, dass man sich ihnen unmöglich entziehen kann.