Vor 10 Jahren machte er seine ersten Schritte vor der Kamera, derzeit ist er einer der größten Serienstars überhaupt: Erkennt ihr das Netflix-Gesicht?

Heute spielt dieser mexikanische Schauspieler die Hauptfigur in einer beliebten Manga-Verfilmung von Netflix. Seine Karriere begann vor zehn Jahren in einer Serie über einen Wrestler.

Zehn Jahre, bevor dieser Schauspieler eine der bekanntesten Manga- und Anime-Figuren überhaupt darstellen sollte, betrat er erstmals ein Filmset. Es handelte sich um die Serie Blue Demon über den gleichnamigen mexikanischen Wrestler.

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Von besagter Manga-Adaption gibt es bereits zwei Staffeln und seine Figur ist Anführer einer legendären Strohhutbande.

Ihr habt es erkannt, es handelt sich um Ruffy-Darsteller und One Piece-Star Iñaki Godoy.

One Piece-Hauptdarsteller Iñaki Godoy ist erst 23 und hat schon über 180 Serienfolgen gedreht

Iñaki Godoy erblickte im August 2003 das Licht der Welt in Mexico City. Knapp 13 Jahren später spielte er in der Serie Blue Demon über den mexikanischen Wrestler Alejandro Muñoz Moreno alias Blue Demon eine Nebenrolle in der Pilotfolge. Im selben Jahr bekam er seine erste Hauptrolle als Amadeo „El Gato“ in der Telenovela La querida del Centauro. Dort war er im Teenager-Alter sagenhafte 128 Folgen lang mit dabei.

Weitere Auftritte folgten, und das in den unterschiedlichsten Genres. Seine erste Hauptrolle in einem Film hatte Godoy in dem Coming of Age-Drama Go Youth!, deren Protagonist:innen sich mit Liebe, Freundschaft und Zukunftsplänen auseinandersetzen müssen.

In MexZombie war Godoy als Teil einer jugendlichen Clique zu sehen, die eine Zombie-Apokalypse überstehen muss. In Wer hat Sara ermordet? spielte Godoy in einer Krimi-Serie auf Netflix mit, in der es um die Ermordung einer jungen Frau geht.

In The Imperfects, ebenfalls eine Netflix-Serie, muss er sich einer ganz anderen Herausforderung stellen: Er spielt den angehenden Comiczeichner Juan Ruiz, der sich infolge eines Experiments in einen Chupacabra, ein Werwolf-ähnliches Wesen verwandelt. Gemeinsam mit One Piece kulminiert dieser Arbeitseifer in bisher insgesamt 181 gedrehten Serien-Episoden, die IMDb listet.

In One Piece umsegelt Iñaki Godoy die sieben Weltmeere

Mit dieser vielfältigen Vorerfahrung aus Science Fiction, Horror, Krimi und Drama war Iñaki Godoy bestens vorbereitet. Final übernahm er 2023 in der Realverfilmung des Hit-Mangas One Piece als Monkey D. Ruffy die Rolle des Anführers der Strohhutbande. Seht hier den Trailer von Staffel 1:

One Piece - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dabei handelt es sich um eine bunt zusammengewürfelte Piraten-Crew, die auf der abenteuerlichen Suche nach einem legendären Schatz ist. Dieser garantiert nicht nur Wohlstand, sondern auch die Vorherrschaft über alle Pirat:innen.

Da sich die Realverfilmung von One Piece auf Netflix großer Beliebtheit erfreut und eine dritte Staffel bereits angekündigt wurde, wird Iñaki Godoy wohl vorerst unter schwarzer Flagge weitersegeln.