Vor 11 Jahren stritten sich alle darum, diesen Sci-Fi-Klassiker zu verfilmen und Channing Tatum sollte die Hauptrolle spielen: Seitdem warten wir darauf

Vom Buch auf die Leinwand ist es oftmals ein langer Weg: Die Verfilmung des Sci-Fi-Romans The Forever War mit Channing Tatum befindet sich aber seit über einem Jahrzehnt in einer Sackgasse.

Die Filmgeschichte hat uns bereits einige meisterhafte Adaptionen literarischer Science-Fiction-Klassiker beschert: 2001: Odyssee im Weltraum, Dune, Jurassic Park oder Minority Report, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Genre-Fans warten seit Jahrzehnten darauf, dass sich noch ein weiteres Werk in diese Liste einreiht: The Forever War. Doch der 1975 veröffentlichte Roman von Joe Haldeman (deutscher Titel: Der Ewige Krieg) wurde trotz großem Hollywood-Interesse immer noch nicht fürs Kino umgesetzt. Werden wir das Epos jemals zu sehen bekommen?

The Forever War mit Channing Tatum: Es herrscht Funkstille um die Sci-Fi-Adaption

Erste Motivationen, den Originalstoff fürs Kino zu verfilmen, reichen bis ins Jahr 2008 zurück: Damals erwarb Regie-Legende Ridley Scott (Blade Runner) die Rechte an dem Werk von Special-Effects-Pionier Richard Edlund (Krieg der Sterne), der diese seit 1988 besaß. Scott als großer Fan der Vorlage war fest entschlossen, The Forever War zu adaptieren und ließ dafür eine Reihe an Drehbuchautoren (u.a. 12 Monkeys-Schreiber David Webb Peoples) am Skript tüfteln.

Das Vorhaben versandete allerdings, weshalb sich Warner Bros. 2015 die Rechte nach einem regelrechten Bieterkrieg sicherte, wie damals der Hollywood Reporter berichtete. Während Jon Spaihts (Prometheus) mit der Arbeit an einem Drehbuch beauftragt wurde, war in Channing Tatum auch bereits ein Star für die Hauptrolle gefunden.

Das bislang letzte Lebenszeichen des Projekts war im Dezember 2016 zu vernehmen, als Spaihts gegenüber Coming Soon ein Update zum Stand des Skripts gab. Danach blieb es jedoch still um The Forever War, was nicht unbedingt Hoffnung für die Kino-Zukunft des Sci-Fi-Klassikers macht.

Man sollte natürlich niemals nie sagen, schon gar nicht in Hollywood. Immerhin gab es bis jetzt noch keine offizielle Meldung, dass die Verfilmung tot sei. Doch selbst Vorlagenautor Haldeman gab in einem Interview mit Book and Film Globe 2024 an, dass mit jedem verstreichenden Jahr die Wahrscheinlichkeit einer Adaption schwinde.

Worum geht es im Sci-Fi-Roman The Forever War?

In The Forever War herrscht ein interstellarer Krieg zwischen der Menschheit und einer Alien-Spezies, die Taurier genannt wird. Als einer der Soldat:innen wird William Mandella per Überlichtgeschwindigkeit für die Schlacht auf einen fremden Planeten entsandt, wo er nur mit Mühe überlebt. Bei seiner Rückkehr auf die Erde nach wenigen Monaten stellt er zu seinem Erschrecken fest, dass dort aufgrund der Zeitdilatation 23 Jahre vergangen sind.

Und damit nicht genug: Während dieser Zeit hat sich das Leben auf der Erde drastisch verändert – es herrscht soziale Not und hohe Kriminalität. Aus Frust darüber meldet sich Mandella erneut zum Militärdienst, was für ihn der Beginn einer jahrhundertelangen Odyssee voller Entbehrungen und Gefahren ist.