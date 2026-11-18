Ein amerikanischer Stummfilm von 1915 zeigte erstmals nackte Tatsachen, die heute nichts Besonderes mehr sind. Erfahrt zum Jubiläum auf Moviepilot, was es damit auf sich hat.

Hier auf Moviepilot feiern wir gerne mal ältere Filmklassiker, die fast schon in Vergessenheit geraten sind. Besonders, wenn sich ein Jubiläum jährt. Heute gehen wir dafür sehr weit in der Zeit zurück zu einem Titel, den wir euch am Ende nicht mal als Streaming-Tipp ans Herz könnten – denn er gilt längst als verschollen. Gemeint ist der Film Inspiration, der am 18. November 1915 erschien und ein ganz bestimmtes Tabu brach.

Inspiration war der erste Film mit einer komplett nackten Frau

Der Stummfilm von Regisseur George Foster Platt und Drehbuchautorin Virginia Tyler Hudson erzählt von einem Künstler (Thomas A. Curran), der nach dem perfekten Modell für seine Skulpturenarbeit sucht. Dieses findet er in einer in Armut lebenden Frau (Audrey Munson), die dann aber das Weite sucht. Daraufhin hält der Künstler in Manhattan Ausschau nach ihr, wo er berühmte Statuen besucht.

Heute ist Inspiration vor allem dafür bekannt, der erste Film gewesen zu sein, der komplette Nacktheit darstellte. Zumindest außerhalb von Pornographie, die nicht lange nach der Erfindung des Films auf sich warten ließ.



Positive Kritiken nach kleinem Skandal

Trotz eines kleinen Skandals, weil das National Board of Censorship den Nackedeifilm der Thanhouser Film Corporation ohne Kürzungen durchgewinkt hatte, erhielt Inspiration recht positive Kritiken zu seiner Zeit. Vor allem wurde dabei die freizügige Hauptdarstellerin gelobt.

The Moving Picture World schrieb etwa: "Miss Munsons klassische Schönheit und ihre bemerkenswerte Haltung lassen jeden Anflug von Anstößigkeit gänzlich verschwinden." Und bei Variety hieß es sogar überschwänglich: "Endlich hat wahre Kunst Einzug in den Bereich des Films gehalten – und das ist allein Audrey Munson zu verdanken, jenem Modell der Panama-Pacific-Ausstellung, das in letzter Zeit dank seiner wohlgeformten Gestalt große Bekanntheit erlangt hat."

Im Jahr 1918 erfolgte ein Re-Release als The Perfect Model (via SilentEra.com ). Heute gilt Inspiration als verschollener Film, von dem keine Rolle erhalten geblieben ist und keine anderweitig hergestellte Kopie existiert. Wenn ihr also das nächste Mal einen blanken Po oder gar mehr auf der Leinwand seht, denkt doch kurz an die mutige Vorreiterin aus diesem Klassiker zurück, der vor 111 Jahren den Anfang machte.