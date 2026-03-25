Vor 13 Jahren lernten sie sich am Set kennen: ZDF-Star ist mit einem TV-Kollegen zusammen

Teresa Weißbach ist seit fast 13 Jahren mit ihrem Partner zusammen. Die beiden lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten für einen ZDF-Märchenfilm kennen.

Teresa Weißbach feierte 1999 ihren großen Durchbruch, als sie in der Kult-Komödie Sonnenallee als Miriam Sommer das Publikum verzauberte. Seither ist sie aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und hat sich fest in der Branche etabliert. Doch nicht nur beruflich, auch privat scheint die Schauspielerin ihr Glück gefunden zu haben: Seit fast 13 Jahren ist sie mit ihrem Partner liiert, den sie romantischerweise direkt am Set kennenlernte.

Teresa Weißbach liebt einen Watzmann ermittelt-Star: Es knisterte hinter der Kamera

Im Jahr 2013 übernahm Teresa Weißbach die Rolle der Wirtstochter Lotte im ZDF-Märchenfilm Die goldene Gans. Unter der Regie von Carsten Fiebeler funkte es schließlich am Set: Die beiden lernten sich während der Produktion kennen und lieben.

In einem früheren Interview beim Märchenfilm-Festival in Annaberg-Buchholz gab der Regisseur Einblicke in den Beginn ihrer Romanze und betonte, dass anfangs alles rein geschäftlich ablief:

Wir hatten zuerst ein sehr professionelles Verhältnis. So eine Produktion ist aber auch sehr intensiv. Wir haben uns dann immer besser kennengelernt. Und irgendwann wurde aus der professionellen auch eine persönliche Beziehung.

Fiebeler selbst blickt auf eine vielseitige Karriere zurück. Ursprünglich in der Werbe- und Trailer-Branche beheimatet, widmete er sich später Dokumentationen und Kurzfilmen, wobei sein Fokus vor allem auf der filmischen Aufarbeitung der DDR lag. Heute ist er eine feste Größe im Krimi-Genre der ARD und führt Regie bei Erfolgsserien wie Hubert ohne Staller oder Watzmann ermittelt.