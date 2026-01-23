Vor 17 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt und wurde kurz darauf mit Game of Thrones weltberühmt: Erkennt ihr die Schauspielerin, die heute 40 Jahre alt wird?

Die Britin zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Serienwelt und erreichte mit ihrer Hauptrolle in Game of Thrones ein Weltpublikum. Habt ihr das Geburtstagskind beim ersten Fernsehauftritt erkannt?

Die weltberühmte Schauspielerin gab ihr Fernsehdebüt im Jahr 2009 in der britischen Ärzt:innen-Soap Doctors und feierte nur zwei Jahre später ihren Durchbruch. Ein kleiner Tipp vor der Auflösung: In Game of Thrones machte sie auf ihrem Drachen den Himmel unsicher.

Emilia Clarke ging als Mutter aller Drachen in Game of Thrones in die Seriengeschichte ein

Richtig geraten. Emilia Clarke feiert heute ihren 40. Geburtstag und blickt auf eine 17-jährige Film- und Fernsehgeschichte zurück. Bereits in jungen Jahren entdeckte die Britin ihre Liebe zum Schauspiel. Auslöser war das Musical Show Boat, bei dem ihr Vater – ein Toningenieur am Theater – hinter der Bühne mitgewirkt hatte. Nachdem Clarke diese Aufführung im zarten Alter von drei Jahren gesehen hatte, wusste sie, dass sie selbst auch auf der Bühne stehen wollte.

Zwölf Theaterstücke später – zehn davon am Drama Centre London – trat die Schauspielerin für einen Werbespot der Hilfsorganisation Samaritans erstmals vor die Kamera. Das eigentliche Fernsehdebüt folgte dann im Jahr 2009, direkt nach ihrem Abschluss an dem Drama Centre London, in der Serie Doctors.

In Doctors spielte Clarke eine Figur namens Saskia Mayer. Ihre Hauptaufgabe in dieser Rolle bestand darin, mit einem schockierten Gesichtsausdruck vor die Kamera zu treten. Laut der Schauspielerin war es eine gewisse Herausforderung, da sie nur einen sehr begrenzten Zeitraum für ihren Auftritt hatte.

Doch Clarke meisterte diese Situation und war ab 2011 als Drachenmutter Daenerys Targaryen in Game of Thrones zu sehen – jener Charakter, der ihren internationalen Durchbruch bedeutete. Über acht Staffeln hinweg verfolgte ein Millionenpublikum die fesselnde Geschichte der im Exil lebenden Thronfolgerin Daenerys.



Neben Game of Thrones baute sie sich eine Karriere im Kino auf. Ihr großer Blockbuster Terminator: Genisys ging 2016 leider baden. Darin spielte sie die legendäre Rolle der Sarah Connor. Größere Erfolge erzielte sie im Liebesfilm-Genre. Dort übernahm sie die Hauptrollen in den charmanten Filmen Ein ganzes halbes Jahr und Last Christmas. Clarke war 2018 außerdem in Solo: A Star Wars Story zu sehen. Zu Game of Thrones will sie nicht mehr zurückkehren.

Ihr Kalender ist zum 40. Geburtstag gut gefüllt: Drei Projekte sind bereits abgedreht und warten auf eine Veröffentlichung. Darunter befindet sich auch das hochkarätig besetzte Gangster-Drama Criminal, in dem generationsübergreifend Schicksale aus der Verbrechenswelt miteinander verknüpft werden. Emilia Clarke wird außerdem bald für das Biopic An Ideal Wife vor der Kamera stehen, in dem sie Constance Lloyd darstellt – Anführerin der Anti-Korsett-Bewegung und Oscar Wildes Ehefrau.

Wir wünschen Emilia Clarke zum 40. Geburtstag alles Gute und freuen uns auf ihre spannenden Projekte.

Dieser Artikel erschien erstmals im Januar 2026 bei Moviepilot. Wir haben ihn zum 40. Geburtstag von Emilia Clarke aktualisiert.