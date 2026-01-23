Vor 17 Jahren hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt: Heute ist sie eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. Erkennt ihr sie?

Diese Darstellerin zählt zu den bekanntesten Gesichtern einer legendären Fantasy-Serie und erreichte ein weltweites Publikum. Habt ihr sie bei ihrem ersten Fernsehauftritt erkannt?

Diese berühmte Schauspielerin gab ihr Fernsehdebüt im Jahr 2009 in der britischen Ärzt:innen-Soap Doctors und wurde kurze Zeit später weltberühmt. Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild zu sehen ist?

Ein kleiner Tipp vor der Auflösung: In Game of Thrones machte sie auf ihrem Drachen den Himmel unsicher.

Emilia Clarke ging als Mutter aller Drachen in Game of Thrones in die Seriengeschichte ein

Bereits in jungen Jahren entdeckte die Britin Emilia Clarke ihre Liebe zum Schauspiel. Auslöser war das Musical Show Boat, bei dem ihr Vater – ein Toningenieur am Theater – hinter der Bühne mitgewirkt hatte. Nachdem Clarke diese Aufführung im zarten Alter von drei Jahren gesehen hatte, wusste sie, dass sie selbst auch auf der Bühne stehen wollte.

Zwölf Theaterstücke später – zehn davon am Drama Centre London – trat die Schauspielerin für einen Werbespot der Hilfsorganisation Samaritans erstmals vor die Kamera. Das eigentliche Fernsehdebüt folgte dann im Jahr 2009, direkt nach ihrem Abschluss an dem Drama Centre London, in der Serie Doctors.

Hier spielte Clarke eine Figur namens Saskia Mayer. Ihre Hauptaufgabe in dieser Rolle bestand darin, mit einem schockierten Gesichtsausdruck vor die Kamera zu treten. Laut der Schauspielerin war es eine gewisse Herausforderung, da sie nur einen sehr begrenzten Zeitraum für ihren Auftritt hatte.

Doch Clarke meisterte diese Situation und war ab 2011 als Daenerys Targaryen in Game of Thrones zu sehen – jener Charakter, der ihren internationalen Durchbruch bedeutete. Über acht Staffeln hinweg verfolgte ein Millionenpublikum die fesselnde Geschichte der im Exil lebenden Thronfolgerin Daenerys.

Für ihre Performance in Game of Thrones gewann Emilia Clarke 2011 den Entertainment Weekly-Award als beste Nebendarstellerin. Neben Game of Thrones spielte die Schauspielerin 2016 die Rolle der Sarah Connor in Terminator: Genisys, übernahm die Hauptrolle in dem Liebesfilm Ein ganzes halbes Jahr und war 2018 auch in Solo: A Star Wars Story zu sehen.

Zuletzt stand Clarke 2026 in der Spionage-Thriller-Serie Ponies vor der Kamera, an der sie auch als Produzentin beteiligt war. In Deutschland streamt die Serie bei Sky/WOW.