Vor 17 Jahren hatte sie ihren ersten Serienauftritt in Heroes, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Heute ist diese Schauspielerin eine Hollywood-Berühmtheit, doch im Jahr 2009 trat sie in der beliebten Superhelden-Serie erstmals für eine Folge vor die Kamera. Erkennt ihr sie?

Zehn Jahre, bevor sie in einer legendären Drama-Serie von HBO eine der Hauptrollen ergattern würde, haben wir eine sehr viel jüngere Version dieser Darstellerin in der legendären Superhelden-Serie Heroes gesehen. Kommt sie euch bekannt vor?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Besagte HBO-Serie, in der sie eine Hauptrolle spielt, ist Euphoria und ging eben erst dieses Jahr mit einem Knall zu Ende.

Genau, es handelt sich um Sydney Sweeney.

17 Jahre vor Euphoria: Sydney Sweeneys erster Serienauftritt fand in Heroes statt

Nimmt man es genau, fand Sweeneys allererster Auftritt vor der Kamera in einem Horrorfilm namens Zombieworld statt, der sich um eine Invasion der Hirnfressenden Untoten dreht. Sie war 12 Jahre alt und das Talent war da.

Bekannter dürfte aber Heroes sein, wo die Schauspielerin in Staffel 4, Episode 5 namens Besessen (im Original: Hysterical Blindness) zu sehen war. Ihre Rolle ist nicht groß – sie hat noch nicht einmal einen Namen. Trotzdem ein erster Erfolg für Sweeney.

Fun fact: Sweeney präsentierte ihren Eltern bereits im Alter von zwölf Jahren einen Fünf-Jahres-Plan, der diese von ihrem zukünftigen Erfolg als Schauspielerin überzeugen sollte. Zu Recht. Sie erhielt Nebenrollen in Criminal Minds, 90210, Grey's Anatomy, Pretty Little Liars oder The Handmaid's Tale – Der Report der Magd.

Ihre erste Hauptrolle bekam die bekannte Darstellerin 2018 in der Netflix-Serie Everything Sucks!. Hier spielte sie Emaline Addario, eine Schülerin, die in einer Theater-AG aktiv ist.

Euphoria bedeutete für Sydney Sweeney den Durchbruch

Im Jahr 2019 startete Sweeney als Cassie Howard in der HBO-Serie Euphoria. Euphoria erzählt von den Höhen und Tiefen der Jugendlichen Rue (Zendaya), die durch den Verlust ihres Vaters in eine Drogenabhängigkeit gerät. Bei Cassie handelt es sich um eine Freundin von Rue, die stark mit Beziehungsproblemen zu kämpfen hat.

Die vieldiskutierte Serie lief drei Staffeln lang und verhalf vielen der Hauptdarsteller:innen zum Erfolg. Sweeney hat seitdem wiederholt Hauptrollen in verschiedenen Filmen gespielt, beispielsweise der Liebeskomödie Wo die Lüge hinfällt oder dem Science Fiction-Film Madame Web an der Seite von Dakota Johnson (Was ist die Liebe wert – Materialists).

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Zuletzt spielte Sweeney in The Housemaid – Wenn sie wüsste eine Haushälterin, welche in die düsteren Geheimnisse einer Familie auf Long Island verwickelt wird.